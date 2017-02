Programe noi de studiu la UCB Târgu-Jiu

Conducerea Universității “Constantin Brâncuși” (UCB) din Târgu Jiu a demarat deja pregătirile pentru admitere. Anul universitar 2017-2018 aduce noi specializări la facultăţile UCB. Este vorba despre Inginerie medicală și Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, la care se adaugă patru programe noi de masterat.

Absolvenții de liceu care doresc să urmeze cursurile unei facultăți din Târgu-Jiu trebuie să știe că vor putea opta pentru noi programe de studiu. Inginerie Medicală și Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism sunt cele două noi programe de licență autorizate în 2016 de Universitatea “Constantin Brâncuși” și la care se vor putea înscrie absolvenții de liceu începând cu anul universitar 2017-2018. Acestea vor fi organizate de Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale. Tot anul trecut au fost acreditate 4 programe noi de masterat: Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor, Informatică Aplicată în Ingineria Sistemelor, Protecția Juridică a Persoanei și a Patrimoniului său, Managementul Poliției Locale.

Totodată, de la 1 octombrie se intenționează să nu mai fie organizate înscrieri pentru anumite specializări. Conform conducerii universității, în prezent se fac anumite evaluări pentru a vedea care sunt aceste programe la care renunță. “Încă se mai fac evaluări ale programelor la nivelul tuturor facultăților. Se ia în discuţie Ingineria Mediului, s-ar putea și Istorie. Au fost mai puțin solicitate în anii anteriori. Acestea sunt niște orientări pe care le avem în vedere de ceva vreme”, a precizat Luminița Popescu, rectorul UCB.

Au fost transmise spre acreditare încă două programe noi de masterat: Securitate și relații internaționale; Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și traumatologia sportivă.

Au fost înființate 22 de cursuri postuniversitare, programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă. Au fost acreditate de MEN două programe de dezvoltare profesională, pentru formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar: Managementul şi dinamica organizaţiilor educaţionale; Management, strategii și leadership educațional.

La admiterea din acest an, programele de învățământ la distanță organizate de universitate nu vor fi scoase la admitere. Este vorba de cele patru organizate de Facultatea de Științe Economice: Management, Finanțe – Bănci, Contabilitate și Informatică de Gestiune și Economia comerțului, turismului și serviciilor. Conducerea UCB speră ca în acest an să aibă cel puțin același număr de studenţi ca și în acest an universitar.

Minodora Sucea