Proxeneți motreni condamnați la închisoare!

Verdict al magistraților de la Judecătoria Motru în dosarul în care trei bărbați din zonă au fost acuzați că au convins o minoră să se prostitueze pentru diverse sume de bani. Faptele s-au întâmplat cam în urmă cu un an, în toamna lui 2016 cei trei ajungând pentru diverse perioade de timp în spatele gratiilor, fiind reținuți, mai întâi, pentru 24 de ore, iar apoi arestați preventiv, după care au fost plasați în arest la domiciliu sau sub control judiciar.

Mihai Hudișteanu a fost găsit vinovat de acuzațiile ce i-au fost aduse, el fiind considerat și „capul” rețelei, pedeapsa dispusă acum împotriva sa fiind de 4 ani și 4 luni, cu executare. Trei ani după executarea pedepsei, dacă aceasta rămâne definitivă, individul nu are voie să ocupe vreo funcție publică în aparatul de stat, asta în cazul în care s-ar gândi să intre în politică și să mai și candideze pe undeva. O pedeapsă de 3 ani a fost dispusă și pentru Ion Lupu, în timp ce cel de-al treilea inculpat din dosar, Alexandru Păun, are o condamnare de 2 ani. Și lor le-a fost interzis dreptul de a ocupa funcții publice pe diverse perioade de timp.

Verdictul instanței îi obligă pe cei trei și la plata unor despăgubiri față de fata pe care au convins-o să își vândă trupul pentru diverse sume de bani. „Admite în parte acţiunea civilă şi obligă pe inculpatul Hudişteanu Mihai la plata sumei de 10 000 lei daune morale, pe inculpatul Lupu Ion plata sumei de 5 000 lei daune morale şi pe inculpatul Păun Alexandru plata sumei de 5 000 lei daune morale către partea civilă Romanescu Maria-Narcisa reprezentată legal de DGASPC Gorj”, au mai stabilit judecătorii, sentința putând fi atacată cu apel.

Maria Narcisa Romanescu este minora din Novaci a cărei mamă a fost decăzută din drepturi după ce a fost de acord ca fata să întrețină relații sexuale pentru diverse sume de bani. Mama minorei, Irene Ibolya Majlat, a devenit cunoscută în urma inundațiilor de acum trei ani de la Novaci, când baraca ei a fost distrusă de viitura de pe Gilort. Femeia amenința că își dă foc atât ei, cât și fiicei sale dacă nu e ajutată de autorități cu o locuință. În cele din urmă, ea a sfârșit prin a fi decăzută din drepturi, fiind condamnată și penal pentru faptele sale. Fata a fost preluată de stat și dată într-un centru de plasament, însă de unde a fugit pentru a se prostitua la Motru.

