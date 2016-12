Revelionul Solidarităţii, organizat pentru 200 de persoane

Primăria Municipiului Târgu-Jiu organizează şi în acest an Revelionul Solidarităţii. Astfel, 200 de persoane defavorizate, provenite atât din Centrul Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost Casa Iris, cât şi cele care au părăsit sistemul de protecţie specială, vor beneficia de o masă festivă în seara zilei de 31 decembrie, la un restaurant din Târgu-Jiu în noaptea dintre ani. Meniul va fi unul tradiţional, specific sărbătorilor de iarnă. Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Târgu-Jiu, a precizat că pentru acest eveniment s-a alocat din bugetul local suma de 17.000 de lei. “Şi în acest an organizăm Revelionul în mod special pentru cei cu venituri foarte reduse, oameni care chiar nu au posibilitatea să se bucure de o petrecere în noaptea dintre ani. La fel ca şi în anii trecuţi, am făcut tot posibilul ca acest Revelion să aibă loc. am avut grijă ca în bugetul Primăriei Târgu-Jiu să fie repartizată suma pentru organizarea acestui eveniment. Este vorba despre suma de 17.000 de lei plus TVA”, a declarat viceprimarul municipiului Târgu-Jiu.

I.M.