Salariaţii de la Apele Române, la strâns de gunoaie

Angajaţii Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Gorj se va implica activ în proiectul ce se va derula la nivel naţional sâmbătă, 24 septembrie, „Let’s do it Romania!”. Acţiunea se va desfăşura pe râul Jiu în zona Defileu, pe sectorul Vişina – Polatişte, râul Tismana Mănăstire Tismana – coada lacului Tismana aval, râul Gilort, zona Novaci şi pârâu Cioiana. „Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj va participa cu personalul TESA şi muncitori ce vor fi echipaţi adecvat; procurarea sacilor şi mănuşilor se va face de la reprezentantul la nivelul judeţului Gorj al Asociaţiei Viitorul în Zori, organizatorul proiectului naţional „Let’s do it, Romania!”. Sacii cu deşeurile şi resturile menajere strânse vor fi transportaţi la depozitul ecologic al municipiului Târgu-Jiu cu mijloace de transport ale unităţii noastre. La acţiune participă şi primăriile oraşelor Bumbeşti-Jiu, Tismana, Novaci şi Ţicleni”, se arată în informarea transmisă de conducerea SGA Gorj.

I.M.