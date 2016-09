Școala Populară de Artă își așteaptă viitorii cursanți

Școala Populară de Artă din Târgu-Jiu îi așteaptă cu porțile deschise pe toți cei care doresc să urmeze cursurile instituției începând cu acest an, punând la dispoziția celor interesați o paletă largă de discipline, atât la sediul central, cât și la secțiile externe.

Anul acesta, înscrierile se pot face până la data de 1 noiembrie, chiar dacă anul școlar va începe pe 1 octombrie. Cei care vor să urmeze cursurile Școlii Populare de Artă au la dispoziție o paletă largă de discipline, precum și posibilitatea de a plăti taxele de școlarizare în rate. “Școala Populară de Artă din Târgu-Jiu are deschise, în acest moment, (…) porțile pentru cei care doresc să vină și să se înscrie la cursurile noastre. (…) Am amânat data limită de înscriere de la 1 octombrie la 1 noiembrie. (…) Cei care vor să vină să se înscrie la Școala Populară de Artă pot să studieze următoarele discipline: orgă electronică (taxa pentru anul școlar este de 450 de lei, plătibilă în trei rate), vioară, violoncel, pian, chitară, clarinet, saxofon și nai (taxa este de 350 de lei, la fel, toate taxele sunt plătibile în rate), fluier și alte instrumente populare de suflat – caval, ocarină cimpoi (170 taxa), țambalul, contrabasul și braciul sunt instrumente scutite de taxă, sunt instrumente pe cale de dispariție, care, din păcate, în ultimii ani nu mai au foarte mulți doritori (…) care vor să vină ca să învețe să cânte la aceste instrumente. Apoi avem canto muzică populară, una din disciplinele cele mai căutate din paleta de discipline pe care Școala Populară de Arte Târgu-Jiu o oferă. Taxa la canto muzică populară este de 500 de lei, canto muzică ușoară – 400 de lei, canto muzică clasică – 400 de lei, pictură – 350 de lei, artă decorativă – 250 de lei, balet, dans modern, dans de societate, dans sportiv – 280 de lei, la dansuri populare se percepe o taxă de 50 de lei pe an, la meșteșuguri tradiționale pe cale de dispariție – olărit, sculptură în lemn, iconărit, țesături, cusături, construcție de instrument muzicale populare, la fel, nu se percepe taxă (…), artă fotografică – 250 de lei, teatru de păpuși – 250 de lei, actorie – 250 de lei, instrumente de percuție – 350 de lei”, a precizat Iani Gârbaciu, purtătorul de cuvânt al Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu.

Cursuri și la secțiile externe

Școala Populară de Artă are secții externe și prin multe dintre localitățile județului: Alimpești, Arcani, Baia de Fier, Bălănești, Bălcești, Bălești, Bîlteni, Borăscu, Bumbești-Jiu, Căpreni, Crasna, Padeș, Dragotești, Fărcășești, Peștișani, Jupânești, Licurici, Motru, Mușetești, Negomir, Novaci, Polovragi, Rovinari, Runcu, Scoarța, Stănești, Stejari, Stoina, Târgu-Cărbunești, Telești, Tismana, Țicleni și Vladimir. Și la aceste secții se organizează diverse cursuri la care se fac și acum înscrieri. “Avem (…) secții externe prin mai tot județul. Și la aceste secții doritorii pot să vină să se înscrie și să facă cursurile Școlii Populare de Artă din Târgu-Jiu. La secțiile externe, se percep următoarele taxe și se pot face cursuri de: dansuri moderne, balet și dans sportiv – 75 de lei, dansuri populare – 50 de lei, canto muzică ușoară, populară – 250 de lei, ansambluri de datini și obiceiuri – scutite de taxă, grup vocal muzică populară – 60 de lei, instrumente muzicale tradiționale (fluier, ocarină, caval) – 100 de lei, instrumente muzicale clasice (vioară, chitară, saxofon, clarinet, nai, acordeon) – 220 de lei, orgă electronică – 350 de lei, artă decorativă, pictură – 50 de lei, ceramică – 50 de lei, meșteșuguri tradiționale pe cale de dispariție (olărit, sculptură, arta lemnului, iconărit) – la fel, scutite de taxă”, a mai precizat Iani Gârbaciu.

Cursuri noi

Pentru anul școlar 2016 – 2017, oferta educațională a Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu s-a îmbogățit cu noi cursuri. Unul dintre acestea este cursul “Inițiere fanfară”, ce se va desfășura la Novaci, fiind organizat de Școala Populară de Artă în colaborare cu Casa de Cultură Novaci și Primăria Novaci. Tot de anul acesta, Școala Populară de Artă organizează, în premieră, la Târgu-Jiu, cursuri de dans interpretativ și balet cu balerina Liliana Tăbuș.

Roxana Lupu