Se reia acțiunea de îndepărtare a bolovanilor și a zăpezii de pe Transalpina

Ion Tudor, șeful Secției Drumuri Naționale (SDN) Târgu-Jiu a inspectat, din nou, vineri, Transalpina. La kilometrul 36 sunt mulți bolovani pe carosabil, iar stratul de zăpadă depus pe parcursul iernii este destul de consistent. Începând de astăzi se reia acțiunea de curățare a acestui tronson de drum.

Reprezentanții Secției Drumuri Naționale Târgu-Jiu fac eforturi pentru ca circulația rutieră pe Transalpina să se reia cât mai curând. Astfel, vineri, 5 mai, Ion Tudor, șeful SDN Târgu-Jiu, s-a deplasat, din nou, pe Drumul Regelui și a decis să se reia acțiunile de curățare a carosabilului. “Am verificat Transalpina. La Kilometrul 36 sunt și bolovani și este și zăpadă. Luni, urcăm să curățim de bolovani”, a confirmat Tudor.

În cursul săptămânii trecute, și prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, s-a deplasat pe Transalpina, împreună cu reprezentanții SDN.

Transalpina, închisă din toamnă

Cea mai înaltă și cea mai frumoasă șosea din țară – Transalpina – a fost închisă, oficial, în toamna anului trecut. Această restricție rămâne valabilă până la data de 31 mai 2017, pe sectorul de drum Obârșia Lotrului-Rânca. Turiștii pot ajunge în stațiunea Rânca pe DN 67 C, urcând din orașul Novaci. Transalpina sau Drumul Regelui atinge în Pasul Urdele altitudinea de 2.145 metri. Iniţial, şoseaua a fost construită şi pietruită de germani în timpul Primului Război Mondial, din raţiuni militare, dar a fost foarte puţin folosită. În Perioada Interbelică a fost reconstruită şi dată în folosinţă în 1935, când a fost inaugurată chiar de regele Carol al II-lea, de aici şi denumirea de “Drumul Regelui”. După cel de-al Doilea Război Mondial, când a mai fost folosit şi reabilitat de germani, acest drum nu s-a mai modernizat sub nicio formă până în anul 2009, când a fost demarat proiectul de reabilitare, care nu a fost finalizat nici până în prezent; lucrările s-au reluat în acest an, spre bucuria celor care intenţionează să parcurgă acest traseu.

Minodora Sucea