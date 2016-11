Spitalul Județean a stabilit lista investițiilor pentru anul 2017

Conducerea Spitalului Județean de Urgență (SJU) a stabilit lista investițiilor, ce urmează a fi realizate pe parcursul anului viitor. Astfel, se are în vedere reabilitarea capitală a Secției Psihiatrie, precum și modernizarea secțiilor Cardiologie și Endocrinologie de la Spital 700.

Pentru lucrările de reparație capitală a Psihiatriei, etapa a II-a, ce urmează a se desfășura în anul 2017 conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu estimează că este nevoie de 1 milion de lei. De asemenea, este nevoie de 250.000 de lei pentru reabilitarea și modernizarea secțiilor Cardiologie și Endocrinologie, care funcționează pe același etaj, la Spital 700. „Lista investițiilor pentru 2017 mai cuprinde: reabilitare copertină plus magazie bloc alimentar, locația din strada Progresului – 100.000 de lei; reparație capitală și modernizare bucătărie Spital 700 – 300.000 de lei; amenajare parc de joacă pentru copii, la Spital 700 – 10.000 de lei; tot la clădirea din strada Progresului, explică” Tiberiu Tătaru, managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. SJU Târgu-Jiu mai are nevoie de 200.000 de lei și pentru proiectul de extindere rampe de intrare în spitale la clădirile din strada Tudor Vladimirescu și strada Progresului, clădiri unde, de asemenea, vor fi amenajate și grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități, valoarea estimată pentru această investiție fiind de 15.000 de lei. Tot în 2017 se va realiza reabilitarea instalației de iluminat exterior în cele trei locații ale Spitalului Județean, valoarea estimată fiind de 50.000 de lei; se are în vedere și înlocuirea tubulaturii de scurgere a apelor pluviale în toate cele trei spații ale SJU, lucrări pentru care se va aloca suma de 50.000 de lei. În lista investițiilor pentru anul viitor se regăsesc și lucrările de înlocuire a grupului de pompare de la spitalul situat în strada Tudor Vladimirescu – valoarea estimată fiind de 20 mii de lei.

M.S.