Spitalul Novaci s-a dotat cu sistem de elongație

Emil Grigore, managerul Spitalului Orășenesc Novaci, s-a ținut de cuvânt și a făcut demersurile necesare astfel încât, începând din această lună, la unitatea sanitară din Novaci să se poată efectua ședințe pentru tratarea durerilor de spate și recuperarea după o hernie de disc cu ajutorul elongaţiei. Sistemul este deja funcțional, la inaugurarea sa fiind prezent și edilul Dumitru Leuștean.

Visul a devenit realitate. Spitalul Orășenesc Novaci și-a diversificat serviciile medicale, completându-și dotările cu un sistem de elongație de ultimă generație.

La inaugurarea acestuia a fost prezent și reprezentantul administrației publice locale din Novaci, primarul Dumitru Leuștean. “Am primit o sponsorizare și am achiziționat o masă de elongație în valoare 11.740 euro fără TVA. Sistemul este deja funcțional, primii pacienți care au beneficiat de ședințe de elongație declarându-se încântați.”, a confirmat Emil Grigore, managerul Spitalului Orășenesc Novaci.

Elongația este procedeul nechirurgical care presupune relaxarea pe un pat special, care îndreaptă coloana, o scapă de presiunea din interiorul discurilor, permiţându-le acestora să se rehidrateze şi, implicit, să se vindece. În plus, s-a descoperit că procedura are ca efect chiar şi creşterea în înălţime.

Ședințe de elongație gratis, la Spitalul Novaci

Gorjenii care suferă de hernie de disc vor putea să se trateze gratuit la Spitalul Orășenesc Novaci, aici făcându-se ședințe de elongaţie, un remediu nechirurgical şi extrem de eficient. Specialiștii spun că această decompresie tridimensioală a vertebrelor reprezintă versiunea tehnologizată a tracţiunii.

Repoziţionarea vertebrelor în ax longitudinal creează mediul de vindecare, iar în scurt timp deblochează discurile intervertebrale şi vertebrale. Totul se face în condiţii de siguranţă şi fără pic de durere.

Prin această procedură se ajunge la reducerea intensităţii durerii şi inflamaţiei, relaxarea musculaturii, starea de bine şi, nu în ultimul rând, o creştere în înălţime de unu-doi centimetri. Procedurile de elongaţie se fac de îndată ce se pune un diagnostic de specialitate asupra pacientului. În mod normal, o astfel de procedură costă câteva sute de lei, ea putându-se face în clinici din Capitală.

Elongaţia este procedura medicală indicată pacienţilor cu afecţiuni ale coloanei vertebrale.

Minodora Sucea