Stâna căutată de turiștii de pe Transalpina

Poate părea mai greu de crezut, dar mai toți turiștii care ajung pe Transalpina își propun ca printre obiectivele pe care să le vadă în drumeția lor să fie și stâna unor ciobani, construcţie care, în timp, a devenit un adevărat popas turistic. Stâna Ștefanu, cum este cunoscută, și-a redeschis, sâmbătă, porțile pentru musafirii veniți la plimbare pe lume, aceasta fiind amplasată într-o nouă locație, la mai puțin de doi km de locația pe care a funcționat în anii trecuți, turiștii care au venit aici remarcând faptul că noul amplasament este diferit. Un motociclist din Petroșani chiar a mărturisit că a descoperit stâna doar pentru că și-a continuat drumul spre Rânca. “Mămăliga de aici, cu brânza și tochitura pe care o face doamna Mărioara este unică. Are un gust pentru care aș merge oriunde. Acum când am venit și am văzut că nu este în vechea locație m-am și întrebat ce s-o fi întâmplat, dar i-am descoperit aici”, spune turistul.

Mărioara și “Dede” Băbu sunt cu turmele pe munte de zeci de ani și în tot acest timp cine a dorit le-a trecut pragul pentru a cumpăra brânză. Oamenii au început să ceară însă și o mămăligă caldă, dar și un tocan de oaie și, așa, s-a ajuns la mica afacere care este în prezent, stâna devenind deja obiectiv turistic. “Poți să mănânci ceva care e garantat natural, poți să vezi camerele ciobanilor, cum se face brânza, poți face poze cu cojoacele ciobanilor, dar ce nu poți face aici? Peisajul e de vis, era și păcat să nu existe așa ceva. Am fost pe Transfăgărășan, acum suntem pe Transalpina și e singurul loc în care putem vedea o stână. O să revenim în București și o să avem ce să le povestim prietenilor, mai ales că e prima dată nu doar când ajung pe Transalpina, ci și când merg la o stână de ciobani. E nemaipomenit”, a spus o turistă din capitală.

Pentru proprietarii stânei bucuria cea mai mare este când turiștii vin la ei și reușesc să îi recunoască pe unii care nu au mai fost în vizită de ani de zile. Cei care vin în fiecare vară sunt considerați deja clienți fideli, pentru care orice dorință culinară este îndeplinită de către gazde. “Mămăliguță cu brânză, cu smântână, cu tocan de vită sau oaie, mai ales de oaie, plus un suc făcut de noi aici din mugur de brad, asta este ce își doresc oamenii. Noi am schimbat locația pentru că nu am reușit să ajungem la o înțelegere cu proprietarii terenului unde am fost anul trecut, dar acum oamenii știu că ne pot găsi cam la un kilometru și jumătate, spre Rânca, de vechiul amplasament. Numărul celor care vin la noi este foarte mare și asta ne bucură enorm pentru că oamenii vin și se interesează de munca noastră, o muncă pe care, din păcate, nu știu cine o va duce mai departe”, spune Mărioara Băbu, cei doi copii ai săi, un băiat și o fată alegând alte drumuri în viață. Drumul pe care merg soții Băbu este însă unul plin cu satisfacții obținute prin muncă grea, muncă făcută însă pentru ca turiștii de pe Transalpina să se bucure de tot ceea ce înseamnă viața la stână.

