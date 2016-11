Talentata Mădălina Anuța face cinste Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu”

Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu se dovedește a fi o adevărată „pepinieră” de elevi performanți. Conducerea unității se mândrește cu acești copii și îi încurajează să-și cultive talentele. Un astfel de model este și Mădălina Anuța, elevă în clasa a III-a, laureata mai multor concursuri de muzică populară din țară.

În ultimii ani, Mădălina Anuța a participat la zeci de concursuri și festivaluri de muzică populară, la ora actuală ea deținând o mulțime de premii, diplome și trofee. Conducerea Școlii Gimnaziale „Constantin

Săvoiu” se mândrește cu această copilă, cu atât mai mult cu cât ea este și o elevă foarte bună. “În școala noastră sunt mulți copii cu diverse talente, copii care au obținut premii importante la diferite discipline, la concursurile și olimpiadele școlare. Astăzi, în schimb, vreau să vă vorbesc despre rezultatele obținute de o fetiță din clasa a III-a. Este vorba despre Anuța Mădălina, cea care are – să zic așa – o plasă de distincții și diplome obținute la concursurile de muzică populară. Fetița învață foarte bine; din spusele domnului învățător Dragoș Giorgi, este una dintre cele mai bune eleve ale clasei. Suntem foarte mândri să avem în școala noastră asemenea copii și îi încurajăm pe toți, inclusiv pe ea. Îi dorim succes pe mai departe, să fie sănătoasă și să ne aducă multe alte premii valoroase, de acum înainte”, a declarat Violeta Dulubei, directorul Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu.

“O elevă de calificativ Foarte Bine”

Mădălina Anuța nu este doar foarte talentată, ci și o elevă silitoare, un model pentru colegii săi, după cum confirmă învățătorul Dragoș Giorgi: “Se comportă foarte bine și în timpul orelor și participă cu mare interes la activitățile extrașcolare. Este o elevă de calificativ Foarte Bine, tot timpul având diplomele de merit doar la nivelul maxim. A participat și la activitățile organizate de Școala Săvoiu la Teatrul “Elvira Godeanu“ cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Totodată, ea se situează și ca un lider al grupului, fiind foarte îndrăgită de colegi. Avem numai cuvinte de laudă la adresa ei”.

Mădălina cântă de la 6 ani, dovedindu-se a fi deosebit de talentată. Ea este sprijinită de cadrele didactice pentru a-și cultiva, în continuare, talentul. „Are un talent nativ. A venit cu el descoperit și în cadrul școlii am încercat să-l promovăm. A participat și la anumite cercuri din școală și urmează a participa, sub îndrumarea domnului profesor Socaci, profesorul de Muzică al școlii noastre, în corul lărgit al școlii”, a subliniat învățătorul Dragoș Giorgi.

La fiecare concurs la care participă, Mădălina Anuța se face remarcată. „Cel mai recent concurs este Pro Muzica de la Craiova, unde am obținut locul II, din 20 de participanți, grupa de vârstă 10-14 ani”, confirmă Mădălina.

Eleva Mădălina Anuța merge la școală cu drag, fiindu-i pe plac toate disciplinele școlare și iubindu-și toți colegii, după cum ne-a mărturisit ea însăși: „Îmi place școala foarte mult și cred că această clasă îmi dă și mai multă energie. Îmi plac și îi simpatizez pe toți colegii mei”.

Şcoala Generală „Constantin Săvoiu” îşi asumă misiunea de a cultiva copiilor entuziasmul de a învăţa, libertatea de exprimare şi mişcare, spiritul de iniţiativă şi competiţie, dorinţa de afirmare, de cunoaştere şi principialitatea. Mădălina Anuța face cinste Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu, fiind o elevă model, cu rezultate deosebite și având zeci de premii câștigate până în prezent, deși are doar zece anișori.

Minodora Sucea