UCB, în topul universităților

Conducerea Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu susține faptul că poziționarea UCB în clasamente internaționale este una bună. Informația a fost confirmată de rectorul Luminița Popescu.

În luna ianuarie 2017, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ocupa locul 16 în România în topul realizat de 4icu.org, cuprinzând 11958 de universităţi şi colegii din 200 de ţări. Acest top măsoară popularitatea site-urilor universităţilor pe baza celor mai importante motoare de căutare și este realizat de http://www.4icu.org.

De asemenea, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ocupă locul 23 între Universităţile din România în Clasamentul Webometrics Ranking of World’s Universities. Webometrics Ranking of World Universities este realizat pe baza conţinutului web generat de universităţi, de relevanţa acestui conţinut măsurat atât prin numărul de linkuri externe spre instituţiile de învăţământ, cât şi prin numărul de citări ale lucrărilor postate pe site-urile proprii. Pentru realizarea acestui top, Cybermetrics Lab analizează universități din întreaga lume, clasamentul rezultat fiind publicat de două ori pe an, în ianuarie şi iulie.

Minodora SUCEA