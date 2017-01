Ziua Unirii Principatelor, sărbătorită în avans de copiii cu nevoi speciale

Luni, 23 ianuarie 2017, zeci de copii de la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale din Târgu-Jiu, din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj, au sărbătorit, în avans, Ziua Unirii Principatelor Române. Alături de educatorii lor, aceşti copii speciali au pregătit o serbare şi chiar s-au prins în Hora Unirii.

Să lucrezi cu copii este pe cât de minunat, pe atât de dificil. Iar când trebuie să se lucreze cu copiii cu nevoi speciale, efortul este cu atât mai mare. Chiar şi aşa, educatorii de la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale din Târgu-Jiu, din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj au avut determinarea necesară de a-i pregăti pe beneficiarii centrului suficient de bine încât să serbeze aşa cum se cuvine Ziua Unirii Principatelor Române. „Am sărbătorit în avans ziua de 24 ianuarie, alături de educatorii de la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale din Târgu-Jiu și de 37 de copii speciali. Au cântat, au spus poezii, au interpretat piesa ,,Ocaua lui Cuza” și, pentru că era soare, am jucat și Hora Unirii. Ca să realizezi o serbare cu astfel de copii, fiecare cu problemele lui (ADHD, tulburări de comportament, hetero sau autoagresivitate, etc) nu este un lucru ușor. Pentru cei ce lucrează cu astfel de copii înțeleg despre ce vorbesc. Pentru cei care gândesc că asistența socială este doar o gaură neagră, nici nu mă aștept să înțeleagă ceva despre umanitate. Nu știu câți dintre ei au reținut ceva despre faptele lui A.I.Cuza, dar știu un sigur lucru: au făcut un efort fantastic să se autodepășească, pentru ca la sfârșit cineva să spună bravo, felicitări”, a declarat Sorin Torop, reprezentantul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale din Târgu-Jiu, din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj.

La data de 24 ianuarie 1859 a avut loc Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Mica Unire de la 1859 a fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român. Acest moment istoric este sărbătorit anual, iar începând din acest an, data de 24 ianuarie a devenit zi liberă prin lege.

Minodora Sucea