Abonamentele medicale, deductibile pentru angajaţi

Guvernul României a adoptat, prin Ordonanța de Urgență nr. 3/6 ianuarie 2017, o modificare a Legii 227/2015, prin care se introduce deductibilitatea pentru abonamentele de servicii medicale, se arată într-un comunicat al Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED. Astfel, un angajat care alege să dețină un abonament de servicii medicale va fi scutit de plata impozitului, în limita a 400 euro pe an.

Reprezentanţii PALMED susțin că cele două produse – asigurările de sănătate și abonamentele medicale – pot coexista, deoarece răspund unor nevoi diferite: în timp ce abonamentele acoperă integral zona de prevenție și educație medicală, de care este atâta nevoie în România, asigurările reprezintă un instrument financiar care acoperă un risc medical și care poate fi accesat în cazuri medicale grave, care necesită spitalizare sau intervenții chirurgicale. Un raport GfK pe tema serviciilor medicale publice și private din România arată că piața de servicii medicale private are un potențial semnificativ de creștere, în condițiile în care majoritatea românilor (93%) sunt asigurați doar ai sistemului de sănătate de stat și doar un procent foarte mic are fie un abonament la o clinică privată, plătit integral sau parțial de compania pentru care lucrează (2%), fie o asigurare privată de sănătate (2%). În plus, aproape 4% dintre români nu dețin niciun fel de asigurare. Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED, principala “voce” națională pentru lobby și advocacy, numără în prezent 56 de membri: clinici și spitale private, laboratoare de analize medicale, laboratoare de imagistică, clinici de stomatologie, situate în toate regiunile României.

