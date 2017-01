Campania de vaccinări anti-rujeolă, în plină desfăşurare

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj a distribuit, în perioada, 19-20 decembrie 2016, doze de vaccin ROR (împotriva rujeolei, rubeolei şi oreionului), pentru imunizarea copiilor împotriva rujeolei, rubeolei şi oreionului. De marți, 3 ianuarie, s-a dat startul campaniei de imunizare, ce se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 9 luni şi 9 ani, care nu au primit până în prezent nicio doză de vaccin împotriva afecțiunilor menționate, având în vedere că în mai multe județe din țară au izbucnit epidemii rujeolice, care au condus chiar la decese. Medicii trebuie să raporteze rezultatele campaniei pe data de 18 ianuarie.

Părinții, care au refuzat acest vaccin sau cei care din oricare alte motive nu și-au vaccinat copiii împotriva rujeolei, sunt așteptați la cabinetele medicilor de familie în această perioadă. Dozele de vaccin ROR au fost deja distribuite cabinetelor medicale din tot județul și se așteaptă acum rezultatul campaniei. Conform statisticilor DSP, la nivelul județului nostru sunt peste o mie de copii cu vârsta între 1-4 ani care nu au nici măcar o doză de vaccin și alți 435 de copiii între 5-9 ani fără nici o doză de vaccin. „Pe 18 ianuarie, medicii de familie trebuie să raporteze rezultatele acestei campanii. Este important să ne vaccinăm copiii, pentru că au apărut tot mai multe cazuri de îmbolnăvire, evoluţia unora dintre ele fiind gravă. Vaccinul este singura metodă prin care asigurăm protecţia celor mici în faţa bolii”, a precizat Elena Piţian, purtătorul de cuvânt al DSP Gorj.

Vaccinul ROR asigură protecția pentru trei boli, rujeolă, rubeolă, oreion, este bine de făcut la vârstele mici pentru că la vârstele mari dau alte boli, pneumonia rujeolică, panencefalita rujeolică cu mortalitate foarte mare. Sunt foarte sigure, cu fracțiuni din viruși ca să stimuleze sistemul imunitar, imunitatea este pe 15 ani și dacă se fac aceste boli vor fi forme foarte ușoare de boală, mai spun medicii epidemiologi.

Direcția de Sănătate Publică Gorj confirmă că, la nivelul județului nostru au fost catagrafiați copiii între 9-11 luni cu zero doze de vaccin – 530, cu o doză ROR sunt zero, copii între 1-4 ani cu zero doze sunt 1.075 și cu o doză sunt 7.778, copii între 5-9 ani cu zero doze ROR sunt 435 și cu o doză sunt 2.759.

Minodora Sucea