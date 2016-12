Campanie de vaccinare împotriva rujeolei, rubeolei şi oreionului

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj distribuie, în perioada 19-20 decembrie, doze de vaccin RRO, pentru imunizarea copiilor împotriva rujeolei, rubeolei şi oreionului. Campania de vaccinare debutează pe 3 ianuarie şi vizează copiii cu vârste cuprinse între 9 luni şi 9 ani, care nu au primit nicio doză de vaccin.

La ora actuală, DSP Gorj are 1600 doze de vaccin RRO, alte 1800 fiind deja distribuite în teritoriu. „Este vorba despre vaccinul împotriva rujeolei, rubeolei şi oreionului. Pe data de 3 ianuarie începe campania de vaccinare, care se derulează prin medicii de familie, în ajutor cu asistenţii comunitari şi mediatorii sanitari din teritoriu”, subliniază Elena Piţian, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Ministerul Sănătăţii, împreună cu experţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ai Institutului Național de Sănătate Publică, ai Societăţii Naționale de Medicina Familiei și ai UNICEF, a elaborat şi a pus în practică un plan de măsuri privind limitarea extinderii epidemiei de rujeolă, după ce numărul de îmbolnăviri a ajuns la 1.725 de cazuri şi există șapte decese confirmate, dintre care trei la copii sub vârsta de un an. Prima măsură este coborârea vârstei de vaccinare cu prima doză de vaccin RRO la 9 luni; recomandarea experţilor OMS este de a realiza cât mai repede recuperarea copiilor din grupa de vârstă sub cinci ani care nu au nicio doză de vaccin și a copiilor din grupa de vârstă 5-9 ani care nu au două doze de vaccin RRO conform Calendarului Naţional de Vaccinare. Medicii de familie au început catagrafierea copiilor eligibili între 9 luni şi 9 ani complet nevaccinaţi cu RRO şi pe cei cu vârsta între 5 şi 9 ani care au o singura doză de vaccin. În plus, acolo unde este posibil, asistenții comunitari și mediatorii sanitari au început deja convocarea copiilor la cabinete. Stocurile de vaccin sunt suficiente în acest moment.

Minodora Sucea