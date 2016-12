Cum aflăm dacă am cumpărat un ceai de calitate

Verde, negru, de fructe… Ceaiul este de mai multe feluri, dar el datează de peste cinci mii de ani. Cu mult timp în urmă, ceaiul era folosit ca şi medicament, şi de aici şi denumirea de „elixir al sănătăţii”.

O cană de ceai la micul dejun acţionează ca un tonic asupra organismului. Seara, tot o cană de ceai îţi va asigura un somn liniştit. Ceaiul negru are capacitatea de a-ţi păstra energia pentru mai mult timp, cel verde curăţă organismul şi scade tensiunea arterială, iar ceaiul de fructe este vitaminizant. Un ceai de calitate se va alege cu multă atenţie. De ce este calitativ ceaiul? La ceaiul de calitate superioară se recoltează doar vârfurile ramurilor arborilor de ceai şi câteva frunzuliţe. Frunzele rămase nu se aruncă, din ele se obţine ceaiul ieftin.

Pe ambalaj sunt trecute câteva prescurtări specifice. Şi anume, OP este prescurtarea de la calitate superioară, abrevierea FP – medie, iar PS – de cea mai proastă calitate. BPS şi PD înseamnă că ceaiul este de calitate inferioară. Acelaşi lucru şi cu ceaiurile cu frunza mică – rămăşiţe (F) şi praf (D) nu sunt indicate. Ceaiul cu cât este mai mărunt, cu atât e mai puţin calitativ. Calitatea ceaiului se poate verifica de orice persoană, strângându-l în pumn: dacă se sfarmă cu zgomot şi nu devine un praf înseamnă că e calitativ. Un ceai de calitate, se găseşte în hârtie de staniol, pentru ca aroma sa să nu se piardă.

Şi ţara producător este importantă. Patria ceaiului adevărat este China, Japonia sau Ceilon. Un ceai original nu va avea trecut pe cutie „Made in Japonia” sau „Made in China”. Pe ambalajul unui ceai adevărat de ceilon se va observa ştampila reprezentativă şi inscripţia „Packed in Sri-Lanka”, iar pe ambalajul unui ceai provenit din India va fi imprimată imaginea unei tinere cu un coş de ceai precum şi firma care a produs ceaiul

Mai sunt şi alte inscripţii – cum ar fi, „Garden Fresh” ceea ce reprezintă faptul că ceaiul a fost ambalat acolo unde a fost crescut. Acesta este un lucru important, deoarece atunci când ceaiul este transportat îşi mai pierde din calităţile lui.

Sfaturi pentru alegerea unui ceai de calitate:

1. Achiziţionaţi ceaiul doar din magazine specializate.

2. Ceaiul trebuie să fie ambalat din ţara de unde a fost recoltat.

3. Ceaiul îşi pierde calităţile în timp, deci asiguraţi-vă că a fost recoltat cu cel mult 1,5 ani în urmă.

4. Cutia de ceai trebuie să fie prevăzută cu o porţiune transparentă prin care să se vadă conţinutul ei.

5. Un ceai de calitate superioară are toate frunzele la fel.

6. Ambalajul trebuie să conţină întotdeauna termenul de valabilitate.

7. Dacă ceaiul se află într-o cutie de carton, înăuntrul ei trebuie să fie un ambalaj de staniol.

8. O băutură de calitate nu este niciodată ieftină.

9. Dacă aveţi oarecare îndoieli de ceaiul pe care deja l-aţi achiziţionat, puteţi testa calitatea lui cu ajutorul unei lămâi. Adăugaţi în ceai o felie de lămâie, iar dacă ceaiul se deschide la culoare, înseamnă că e calitativ. Dacă nuanţa e aceeaşi, înseamnă că aţi cumpărat un ceai contrafăcut.

Cristina Răscol