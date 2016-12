Hreanul distruge celulele canceroase

Hreanul are calităţi medicinale remarcabile şi acestea împreună cu gustul aparte îl fac una din plantele cele mai bune în fitoterapie. Această plantă se înrudeşte cu broccoli sau conopida.

Consumat în mod repetat, hreanul scade riscul de cancer şi de tumori.

Hreanul îşi are originea în Europa de sud-est şi Asia. Proprietăţile hreanului au fost remarcate de vechii egipteni, care îl utilizau datorită gustului picant. Se consuma ca stimulent şi energizant pentru organism. Acum, hreanul se serveşte cu preparate din carne, cărora le dă o aromă deosebită.

Hreanul rezistă la temperaturi foarte scăzute, dar şi la secetă. Rădăcina de hrean are foarte multe calităţi vindecătoare. Are rol de antibiotic şi expectorant puternic, creşte presiunea sângelui, încălzeşte organismul, chiar avem nevoie acum în perioada de iarnă, activează sistemul imunitar şi apetitul. Hreanul este indicat persoanelor care au tensiune arterială. De asemenea, hreanul are şi proprietăţi afrodiziace puternice.

Hreanul combate artrita

Hreanul se află printre puţinele plante care prin acţiunea directă cu pielea activează circulaţia sagnvină. Aceeaşi acţiune o are şi urzica şi piperul. Pus direct pe piele ajută la lărgirea vaselor capilare. Acest lucru este benefic pentru buna circulaţie a sângelui în organism. Astfel, hreanul face ca durerile şi inflamaţiile cauzate de artrită să nu mai fieatât de supărătoare.

Pentru vindecarea inflamaţiilor, pune o compresă cu hrean ras pe zona cu probleme. Compresa se lasă o jumătate de oră. Acelaşi tratament se poate aplica şi pentru durerile musculare.

Hreanul, bun pentru căile respiratorii

Hreanul este util în combaterea tusei, infecţiilor sinusurilor, astmului şi bronşitelor. Are rol expectorant, şi de aceea ajută organismul să se elibereze de surplusul de mucus, care este cauza numeroaselor infecţii respiratorii. Pentru o respiraţie proaspătă hreanul este soluţia deoarece are proprietăţi antibacteriene. Pentru vindecarea problemelor respiratorii, hreanul se consumă împreună cu miere. Puţin hrean ras cu miere se administrează de două ori pe zi. Dacă nu poţi să-l consumi aşa încearcă să-l introduci cât mai des în alimentaţia ta, pe care să îl adaugi la fripturi sau salate.

Hreanul ajută la pierderea kilogramelor

Hreanul este indicat şi persoanelor care urmează o cură de slăbire. Are un gust deosebit şi este sărac în grăsimi. Poate fi un ingredient excelent adăugat la salate şi la alte mâncăruri dietetice.

La micul dejun, dacă preferi omleta sau ouăle ochiuri poţi pune puţin hrean. La prânz, la salatele pe care le serveşti poţi pune hrean în sosul acesteia sau îl mai poţi adăuga în sandwich-uri. Are un gust deosebit în salata de varză, cartofi copţi sau fasole.

Hreanul împiedică instalarea cancerului

Hreanul are nutrienţi care ajută organismul să facă faţă chimicalelor care declanşează cancerul.

De asemenea, este ca un scut pentru organism în faţa factorilor nocivi din mediul înconjurător, precum poluarea sau chimicalele din alimente, care sunt cauza apariţiei cancerului.

Hreanul stimulează enzimele ficatului care îndepărtează celulele canceroase.

La ce mai e bun hreanul

Hreanul mai este bun şi pentru vindecarea paradontitei, o infecţie bacterială care distruge dantura. Prin calităţile sale de încălzire a ţesuturilor, hreanul activează gingiile şi înlătură infecţiile.

Pentru a nu lăsa să se instaleze parandontita, poţi să mesteci în fiecare zi câteva grame de hrean.

Hreanul este recomandat şi pentru a înlătura infecţiile urinare şi pietrele la rinichi. Este util pentru o funcţionare normală a ficatului şi a bilei, favorizând eliminarea deşeurilor din corp.

Efecte secundare ale hreanului

Înainte de a începe un tratament cu hrean ar fi bine să consulţi un medic şi să ceri sfatul acestuia. Copiii până la patru ani, femeile însărcinate sau cele care alăptează şi persoanele în vârstă care au boli cronice le este interzis consumul de hrean fără acordul medicului.

De altfel nici consumul exagerat de hrean nu este indicat pentru că duce la dereglări stomacale, transpiraţie excesivă şi stări de vomă. Persoanele cu pielea sensibilă nu trebuie să aibă un contact direct cu hreanul. Acesta poate provoca iritaţii şi arsuri.

Cristina Răscol