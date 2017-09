Numărul donatorilor de sânge, în scădere

În pofida faptului că tot mai multe persoane au nevoie de sânge, numărul donatorilor a scăzut sistematic, după cum confirmă reprezentanţii Centrului de Transfuzii Sanguine din Târgu-Jiu. Conducerea centrului spune că gorjenii ar trebui să conştientizeze că un simplu gest poate salva vieţi.

La ora actuală, la Centrul de Transfuzii Sanguine Gorj există doar 11 angajați, cu toate că organigrama instituției prevede 28 de posturi. Pe lângă această problemă, în ultima perioadă a scăzut mult numărul persoanelor care vin să doneze sânge, deși cererea din spitale este foarte mare. Medicul Nicoleta Călina Căluțoiu, directorul Centrului de Transfuzii Gorj, a declarat că de câțiva ani numărul donatorilor fideli este în continuă scădere. „În 2014 aveam 7.500 de donatori pe an, iar în 2016 am avut 5.892. de la începutul acestui an și până în prezent avem 4.108 donatori care au salvat vieți cu sângele donat. Aveam, în anii trecuți, doar 15% donatori noi, care veneau o dată și donau. Ca să vă dați seama care este situația donatorilor fidelizați: acum avem 62% dintre donatori noi! Facem un apel la gorjeni să vină să doneze sânge. Printr-un simplu gest, pot salva vieți!”, a spus doctorul Nicoleta Căluțoiu.

Actualmente, stocul de sânge este cât de cât bun, singura grupă cu probleme fiind AB 4 cu Rh negativ. „Avem stoc de urgență asigurat, încercăm să acoperim to ce este nevoie. Donatorii vin mai mulți când au pe cineva în spital, vin aparținătorii și donează”, a spus medicul Căluțoiu.

Apel către gorjeni…

Medicul Căluțoiu, director al Centrului de Transfuzii Gorj, face un apel la gorjeni să doneze sânge; se solicită sprijin şi de la autoritățile locale și județene, dar și de la jandarmi și pompieri. Potrivit aceleiaşi surse, în special jandarmii și pompierii au fost mereu alături Centrului când a fost cea mai mare nevoie de sânge. În cursul acestei săptămâni, medicul Căluțoiu se va întâlni cu reprezentanții Prefecturii Gorj pentru a încerca să găsească soluții: „Avem nevoie de donatori și am zis că una dintre soluții ar fi să apelăm la domnii de la Prefectură, Jandarmi, Pompieri și la cei din primăria Târgu-Jiu. Să rugăm împreună angajații să vină să doneze. De asemenea, aș vrea să iau legătura și cu reprezentanții primăriilor din localitățile mari, împreună să convingem cetățenii să vină să doneze. În octombrie, după ce începe facultatea, o să avem o campanie de donare de sânge în colaborare cu UCB și Liga Studenților”, a precizat medicul șef de la Centrul de Transfuzii Gorj.

Pe lângă faptul că pot salva vieţi, gorjenii care donează sânge beneficiază de analize gratuite, primesc o zi liberă de la serviciu şi bonuri de masă.

Minodora Sucea