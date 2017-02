O nouă achiziție de vaccin hexavalent

Vaccinul hexavalent oferă protecţie împo­triva a şase boli periculoase, respectiv: difterie, tetanos, tuse convulsivă (pertussis), infecţii cu Haemophilus influenzae tip B, hepatita B şi poliomielită, şi se face în trei doze (două, patru şi 11 luni) la bebeluşi. Ministrul Sănătăţii, Florin Bodog, a anunţat, marţi, că a demarat o nouă procedură pentru achiziţionarea vaccinului hexavalent, urmând ca acesta să fie pe piaţă în luna martie.

Ministrul Sănătății promite că problema vaccinurilor se va rezolva cât de curând, fiind demarată o nouă procedură de achiziționare a vaccinului hexavalent. “În legătură cu vaccinurile, suntem în procedură de semnare, noi am primit ieri fila de buget. Deci este procedură de semnare pentru vaccinul tetravalent, iar pentru vaccinul hexavalent nu am primit aviz de control financiar preventiv, pentru că procedura a fost incorect efectuată, motiv pentru care am demarat în cursul zilei de astăzi o nouă procedură scurtă pentru a achiziţiona vaccinul hexavalent. În continuare, suntem în căutare de soluţii pentru vaccinul pentru hepatita B”, a afirmat Bodog citat de Agerpres, la finalul unei vizite de lucru pe care premierul Sorin Grindeanu a efectuat-o la sediul ministerului. Florian Bodog a precizat că Ministerul Sănătăţii va introduce și un nou vaccin pentru copii — vaccinul pneumococic. Întrebat de jurnaliști cât va mai dura până va ajunge vaccinul hexavalent în cabinetele medicilor, ministrul a răspuns că “în luna martie vaccinul va fi pe piaţă, distribuit în toate direcţiile de sănătate publică”. Vaccinul hexavalent lipseşte din cabinetele medicilor de familie din mai multe judeţe, însă în județul nostru nu sunt probleme.

Vaccinul hexavalent se administrează nou-născuţilor şi combină, într-o singură doză, cele trei vaccinuri care se fac bebeluşilor la vârsta de două, patru, şase luni şi un an.

Vaccinul este administrat împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, haemophilus, hepatitei B şi poliomielitei şi face parte din schema obligatorie de imunizare a copiilor.

Minodora Sucea