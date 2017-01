Procedura birocratică, eliminată de oficialii MS

La inițiativa Ministerului Sănătății (MS), Guvernul României a aprobat o Hotărâre de Guvern conform căreia pentru 106 Denumiri Comerciale Internaționale (DCI) se elimină obligativitatea aprobării medicamentelor de către comisiile de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Casele de Asigurări de Sănătate de la nivel local.

Începând cu 1 martie, persoanele care suferă afecțiuni oncologice, boli rare (ex. hemofilie, scleroză multiplă, scleroză tuberoasă etc), afecțiuni reumatice, hepatita cronică de tip B și C, infertilitate, obezitate, afecțiuni cardiovasculare, boala Parkinson, ADHD, diabet zaharat, tulburări de creștere la copii, epilepsie, vor beneficia de medicamentele gratuite și compensate necesare tratamentului numai în baza prescripției medicului specialist, fără a mai fi nevoie să depună dosare medicale care să fie aprobate la nivelul comisiilor de experți din cadrul caselor de asigurari. „Am desființat o procedură birocratică. Pacientul va beneficia de începerea tratamentului, rapid, chiar din momentul diagnosticării, fără a mai parcurge pași suplimentari care în acest moment produc întârzieri ce pot duce chiar la afectarea stării de sănătate. Este vorba despre medicamente de ultimă generație pentru tratamentul unor afecțiuni grave. Prescrierea acestora se va face de către medicul specialist în baza protocoalelor medicale existente, cu încadrarea în criteriile de eligibilitate.”, a declarat ministrul Sănătății, prof.dr. Florian BODOG. Oficialii MS susțin că au discutat cu conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ca dosarele depuse să fie rezolvate în procedură de urgență, fără listă de așteptare, pentru ca pacienții să beneficieze imediat de tratament.

M.S.