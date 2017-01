Reprezentanții SANITAS, față în față cu noul ministru al Sănătății

Biroul Executiv al Federației SANITAS s-a întâlnit, miercuri – 18 ianuarie, cu ministrul Sănătății, Florian Bodog. La discuții a participat și liderul SANITAS Gorj – Valentin Popa. Au fost abordate toate temele de actualitate majoră, respectiv: corecțiile la Legea nr. 250/2016, începerea negocierilor CCM, regulamentul de sporuri, coordonatele viitoarei colaborări dintre Federația SANITAS și Ministerul Sănătății.

Florian Bodog, noul ministru al Sănătății, a invitat conducerea Federației SANITAS la discuții. „A fost o întâlnire neprogramată; mininistrul Sănătății ne-a invitat să ne cunoaștem, prilej cu care am adus în discuție și cele câteva probleme legate de aplicarea Legii 250/2016 și de unele scăpări ale legii. Am mai vorbit și despre noul regulament de sporuri pe care-l vom negocia cu Ministerul Sănătății; am propus ca sporuri noi în regulament cele pentru salariații din farmacii, laborator, camera de gardă. Am mai abordat și problema noului contract de muncă semnat la nivel național”, a declarat Valentin Popa, președintele Sindicatului SANITAS Gorj.

Ministrul Florian Bodog și-a declarat deschiderea către o colaborare fructuoasă în beneficiul lucrătorilor din Sănătate.

Minodora Sucea