Se ieftinesc medicamentele eliberate pe bază de reţetă

Ministrul Sănătății a lansat miercuri, 12 octombrie, în dezbatere publică o serie de măsuri în privința prețurilor medicamentelor eliberate pe bază de rețetă, prin care să se asigure accesul permanent al pacienților la tratamente. Ministrul Vlad Voiculescu a anunţat că se vor ieftini mai multe medicamente, însă se va face tot ceea ce este necesar pentru ca pacienţii români să nu rămână fără medicamentele esențiale stabilite de Organizația Mondială a Sănătății.

Prima măsură lansată de Ministerul Sănătăţii, care ar urma să fie pusă în practică începând din data de 1 martie 2017, este ieftinirea în trepte a medicamentelor. Această politică de ieftinire treptată este adoptată pentru a evita noi crize ale medicamentelor. “Politica de preț din ultimii ani a făcut ca unele medicamente să ajungă atât de ieftine, încât producătorii nu le mai aduc în România și atunci tratamentele dispar din farmacii și spitale. Ca să protejăm pacienții români, vom introduce o ieftinire în trepte pentru medicamentele ieșite de sub patent: 10% în primul an, 10% în al doilea an și 15% în al treilea an, după trei ani ajungându-se la o ieftinire de 35%”, a declarat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

Această ieftinire se va aplica medicamentelor pentru care patentul a expirat (off-patent). Pentru restul medicamentelor prescrise cu rețetă, procedura de calculare a prețului rămâne neschimbată, bazându-se pe cel mai mic preț european dintr-un coș de 12 țări. Procedura de actualizare a prețurilor va începe în această lună, odată cu intrarea în vigoare a normei legale.

O a doua măsură anunțată de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, se referă la introducerea unei metode diferite de calcul a prețului pentru medicamentele esențiale din lista stabilită de Organizația Mondială a Sănătății, care sunt compensate 100% în România. Astfel se va preveni dispariția de pe piață a medicamentelor esențiale. “Dacă un medicament generic este pe lista esențială a Organizației Mondiale a Sănătății și este compensat 100% în România, atunci ne vom asigura că el este, disponibil pentru pacienții români printr-o nouă metodologie de preț. Vorbim de un număr de 56 medicamente, adică aproximativ 5% din totalul existent în România”, a mai declarat ministrul Sănătății.

Majoritatea acestor medicamente sunt ieftine, peste 50% din ele având prețuri sub 50 de lei. Sunt medicamente destinate unor boli frecvente cum ar fi cele de inimă sau cancerul. Fiind vorba de medicamente compensate 100%, pacienții nu vor trebui să plătească nimic în plus.

Stocurile de medicamente, monitorizate de MS

Exportul paralel, o afacere legală în Europa, dar imorală pentru pacienții români, va putea fi limitat prin o a treia măsură anunțată de ministrul Sănătății – monitorizarea stocurilor de medicamente gratuite și compensate. Distribuitorii și farmaciștii vor fi obligați să raporteze zilnic stocurile de medicamente gratuite și compensate într-un sistem electronic securizat și dezvoltat de Serviciul de Telecomunicații Speciale. “Dacă stocurile ating un prag critic, Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului vor primi alerte”, a declarat ministrul Sănătății.

A patra măsură anunțată este lansarea site-ului www.medicamentelipsa.ro, în varianta de teste. Pacienții vor putea semnala dacă nu găsesc un anumit medicament în farmacie sau în spital. În felul acesta, autoritățile vor putea avea informații în timp real despre nevoile pacienților și vor oferi date despre modul și termenul când se vor rezolva aceste lipsuri. Acest site va deveni complet operațional în câteva săptămâni.

Proiectele de acte normative care vizează aceste măsuri vor fi puse în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății.

M.S.