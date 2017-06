Statul plăteşte câteva sute de lei pentru un copil cu handicap

Statisticile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj arată că numărul copiilor cu handicap din judeţ este de 1.078. Concret, 915 sunt minori cu handicap protejaţi în familia naturală, iar restul de 106 sunt în centrele de plasament. De menţionat este faptul că 592 de copii au gradul de handicap grav, 339 – accentuat, 141 – mediu, iar şase – uşor.

Peste nouă sute de familii din judeţul nostru îngrijesc un copil cu handicap. Potrivit datelor statistice furnizate de DGASPC Gorj, numărul copiilor încadraţi într-un grad de handicap din judeţul Gorj este de 1.078. „Situaţia copiilor pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj a adoptat o hotărâre privind încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap este următoarea: 592 de copii au fost încadraţi în gradul de handicap grav; 339 au fost încadraţi în gradul de handicap accentuat; 141 au fost încadraţi în gradul de handicap mediu; şase copii au fost încadraţi în gradul de handicap uşor”, a menţionat Dumitru Cotrună, directorul general al DGASPC Gorj. Din totalul de 1.078, 915 sunt protejaţi în familia naturală, pentru 106 s-a instituit o măsură specială de plasament într-un centru, iar pentru 57 dintre copii s-a instituit o măsură specială de protecţie la un asistent maternal profesionist, la familia extinsă sau la alte persoane.

Indemnizaţii pentru copiii cu handicap

Cât priveşte indemnizaţiile pe care le oferă statul, un copil cu handicap mediu are dreptul la alocaţie dublă, de 200 de lei, plătiţi de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, şi la un buget complementar plătit de DGASPC, în cuantum de 39 de lei pe lună, pentru copiii cu vârste cuprinse între trei şi 18 ani. Un copil cu handicap în grad accentuat beneficiază de alocaţie de stat dublă şi de buget complementar în cuantum de 79 de lei.

Copilul cu handicap grav beneficiază de alocaţie dublă şi buget complementar în valoare de 106 de lei şi, în plus, are dreptul la indemnizaţie lunară sau la asistent personal, suma prevăzută de lege fiind de 724 de lei pe lună. Aceşti bani sunt plătiţi de către primăriile de domiciliu. Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA primeşte în plus şi o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice stabilite pentru consumul colectiv din spitale, care, în acest moment, este de 11 lei pe zi. Pe lângă aceste indemnizaţii, copiii cu handicap beneficiază şi de transport, asistenţă medicală, medicamente şi tratament ambulatoriu, gratuite.

M.S.