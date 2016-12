Surplusul de vitamine şi minerale, pericol pentru sănătate

Asimilarea vitaminelor şi a mineralelor este importantă pentru menţinerea unui organism sănătos, dar excesul poate determina probleme de sănătate. În mod cert, suplimentele de vitamine şi minerale se vor lua în funcţie de prescripţia medicului, în urma rezultatului unor analize de sânge.

Puţine persoane respectă această regulă şi de cele mai multe ori merg la farmacie pentru a cere multivitamine atunci când se simt epuizate.

Dar iată care sunt consecinţele nefaste asupra organismului, în cazul unui exces de vitamine şi minerale.

Surplusul de vitamina A

O cantitate normală de vitamina A înlătură radicalii liberi şi neutralizează efectele dăunătoare provocate de aceştia, dar consumată în cantităţi prea mari, vitamina A poate produce intoxicaţii care pot determina o stare de slăbiciune a întregului organism, scădere în greutate, căderea părului, erupţii cutanate şi stări febrile. Pe lângă aceste manifestări, excesul de vitamina A poate produce dureri la nivelul ficatului, al oaselor, al splinei, şi chiar dureri de cap.

Surplusul de vitamina C

Vitamina C menţine sistemul imunitar puternic şi previne răcelile care apar în sezonul rece, însă o cantitatea de vitamina C luată peste măsură împiedică eliminarea urinei şi favorizează chiar formarea pietrelor la rinichi, precum şi apariţia problemelor bilei. În acelaşi timp, vitamina C consumată în exces determină pierderea calciului din corp, produce sângerări nazale şi chiar diaree.

Surplusul de vitamina D

Absorbţia calciului în organism se face datorită vitaminei D, aceasta luată în exces produce demineralizarea oaselor şi apariţia calculilor renali. Totodată, excesul de vitamina D se manifestă prin sete excesivă, urinări frecvente sau depresie psihică.

Surplusul de vitamina E

Vitamina E este un antioxidant iar dacă este consumată în cantităţi mici aduce numeroase beneficii organismului. Dar, dacă e luată în cantităţi mari poate mări riscul bolilor de inimă. De asemenea, poate produce tulburări de spermatogeneză, involuţia ovarelor şi tulburări menstruale.

Surplusul de vitamina K

Vitamina K asigură o circulaţie sanguină bună, dar dacă este consumată în exces, poate fi şi dăunătoare. Poate apărea anemia datorită distrugerii globulelor roşii din organism, dar şi intoxicaţii ale ficatului.

Surplusul de calciu

Cercetări recente au relevat faptul că persoanele care consumă calciu prea mult sunt mai predispuse la boli de demenţă. Cercetătorii spun că un surplus de calciu produce îngustarea vaselor de sânge din creier, ceea ce determină distrugeri neuronale.

În plus, calciul în exces poate duce la apariţia pietrelor la rinichi.

Surplusul de magneziu

Cantităţi prea mari de magneziu produc greaţă, vărsături, hipotensiune arterială, retenţie urinară, depresie. S-au semnalat câteva cazuri de supradoză de magneziu care au determinat paralizie sau comă. Desigur, acestea sunt cazuri puţine, dar pot exista riscuri întotdeauna.

Cristina Răscol