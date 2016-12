Viaţa sănătoasă – Durerile în gât, semne de îngrijorare și tratament

Indiferent de sezon, copiii sau adulții se confruntă frecvent cu aceste dureri. Pot apărea ca simple senzații de jenă, uscăciune în gât sau arsură, însoțite de simptome minime (secreții nazale abundente, strănut, tuse seacă), sau pot face parte dintr-un episod clinic mai sever, cu febră mare, mărirea ganglionilor din zona gâtului corelată cu dificultăți la înghițire. Banalul ,,roșu în gât” poate fi însoțit de formarea unor depozite albe ori ulcerații pe amigdale.

Cum le tratăm? Recurgem automat la miraculoasele antibiotice?

Tratamentul cu antibiotice nu trebuie niciodată folosit abuziv și, în niciun caz, nu trebuie recurs la el fără recomandarea medicului. Anginele pot fi virale sau bacteriene. Deși, un diagnostic sigur nu poate fi obținut decât printr-o confirmare de laborator, totuși medicul poate demara tratamentul pe baza examenului local (aspectului gâtului) și simptomelor asociate. Cel mai frecvent, anginele sunt de natură virală, situație în care antibioticele nu au niciun efect terapeutic. Există și angine bacteriene, în care medicul recomandă un tratament cu antibiotice. În aceasta situație el trebuie urmat cu strictețe, pe durată și în dozele prescrise. Uneori tratamentul cu antibiotice este indicat imediat, alteori doar dacă angina se agravează sau apar complicații. Tratamentul cu antibiotice este cu atât mai important în cazul anginelor produse de streptococul beta hemolitic grup B și mai ales în cazul copiilor, la care lipsa tratamentului cu antibiotice, sau un tratament incorect, poate determina complicații grave, care apar la distanță de câteva săptămâni sau luni de la declanșarea anginei.

În rest, anginele beneficiază de un tratament simptomatic, care urmărește reducerea manifestărilor neplăcute. Bolnavul trebuie să se odihnească mai mult. Camera ”pacientului” va fi bine aerisită, fără iritanți, cu o temperatură constantă de 20-22 grade Celsius. Un rezultat favorabil se obține și prin aspirarea aburului cald la duș, de câteva ori pe zi, sau stând cu capul deasupra unui vas cu apă caldă. Hidratarea corectă este foarte importantă. Se consumă 2-3 litri de lichide pe zi (în funcție de vârstă, sex sau alte simptome asociate, de exemplu, febra), sub formă de apă (plată sau de la robinet), ceaiuri, supe sau sucuri. În acest fel, secrețiile sunt fluidificate și eliminate mai ușor și se calmează iritația locală. Trebuie consumate cu moderație însă băuturile carbogazoase, cele care conțin cofeină sau zahăr. Tot pentru combaterea durerilor se pot pune comprese calde în jurul gâtului (se înmoaie o bucată de pânză în apă caldă, se stoarce bine și se pune în jurul gâtului. Deasupra se poate aşeza un strat de material impermeabil, apoi unul uscat care să mențină căldura locală). În farmacii există numeroase soluții, sprayuri, comprimate care pot combate durerea locală.

5 soluții contra durerilor în gât

1. Cât mai mult ceai. Consumate des, lichidele calde calmează iritaţiile de la nivelul gâtului.

2. Gargară cu apă sărată. Repetată la fiecare trei-patru ore sau cel puţin dimineaţa şi seara, gargara ajută la eliminarea secreţiilor şi la hidratarea mucoasei gâtului, calmând senzaţia de arsură. Se recomandă gargara cu o soluţie salină obţinută dintr-o cană de apă caldă şi o jumătate de linguriţă de sare. La această soluţie se poate adăuga şi o jumătate de linguriţă de turmeric, condiment cu proprietăţi antiinflamatorii folosit în bucătăria orientală, ce intră în compoziţia curry-ului.

3. Miere şi lămâie. Folosită de sute de ani, mierea a fost confirmată, anul acesta, ca antibiotic natural, de către Cercetătorii de la Centrul Medical Academic din Amsterdam. Potrivit lor, albinele produc o proteină numită defensină 1, pe care o adaugă mierii şi care este principala responsabilă de efectul bactericid.

Pentru calmarea durerilor de gât, mierea se poate folosi în ceai sau amestecată cu zeamă de lămâie, bogată în vitamina C. Astfel, se poate lua câte o linguriţă dintr-un amestec de miere şi de zeamă de lămâie, dimineaţa şi seara. O regulă general-valabilă este aceea că mierea nu se amestecă cu ceaiul fierbinte, pentru că temperaturile înalte îi distrug proprietăţile. Mierea nu este recomandată, însă, copiilor cu vârste mai mici de un an, din cauza riscului de infecţie cu Clostridium botulinum, atrag atenția medicii specialiști.

4. Antiinflamatoare şi antiseptice. Medicamentele indicate în caz de dureri de gât sunt antiinflamatoarele nesteroidiene, de tipul diclofenacului şi aspirinei. Aspirina este contraindicată copiilor cu vârste mai mici de şase ani şi persoanelor care suferă de afecţiuni gastrice.

Pentru adulţi, o altă soluţie sunt drajeurile de supt, ce conţin substanţe antiseptice şi anestezice. Şi bomboanele simple fac bine, pentru că menţin gâtul hidratat.

5. Odihnă. La modul ideal, persoana care suferă de roşu în gât trebuie să stea în casă şi să se odihnească, acest lucru grăbindu-i vindecarea. Copiii care fac febră peste 38 de grade Celsius trebuie să rămână în casă. În plus, părinţii nu trebuie să îi forţeze să mănânce. O regulă generală pentru această perioadă este de a se evita băuturile acidulate şi alimentele crocante, precum pâinea prăjită şi covrigeii, pentru că acestea irită suplimentar gâtul.

