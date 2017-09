Viaţa sănătoasă – Sfaturi utile pentru îmbunătățirea memoriei

În foarte multe momente ale vieții ne simțim lipsiți de energie, nu reușim să ne concentrăm, iar creierul își permite să memoreze informațiile cu oarecare greutate. Acest lucru survine atunci când jobul devine din ce în ce mai solicitant, stresant, dar și atunci când trebuie să îndeplinim o activitate intelectuală intensă.

Pentru a aduce pe linia de plutire aceste probleme este nevoie să știm cauzalitatea.

Iată câteva dintre greșelile pe care le facem zi de zi, dar pe care nu le conștientizăm, probleme care ne afectează serios stilul de viață:

• Lipsa unui program riguros de somn

Studiile specialiștilor că un adult are nevoie de 7-8 ore de somn pe noapte, pentru ca organismul să-și încarce bateriile și să-și păstreze starea generală de sănătate; neasigurându-i aportul de odihnă de care are nevoie, corpul uman nu mai funcţionează la capacitate maximă și nu se mai poate concentra asupra activităților zilnice.

• Lipsa unei diete echilibrate

Din cauza timpului, nu mai ajungeți să vă hrăniți suficient, dar mai ales sănătos, fapt ce poate afecta sănătatea organismului pe termen lung. Micul dejun este o masă foarte importantă, care trebuie luată în calcul în fiecare zi, pentru ca aportul de energie să nu scadă pe parcursul zilei. De asemena, o dietă echilibrată ajută la menținerea în limite normale a zahărului din sânge și previne sentimentul de epuizare atunci când indicii glicemiei sunt în scădere.

• Anemia

Este una dintre cauzele majore, în special la femei. Atunci când se pierde mult sânge în timpul menstruației, nivelul de fier din organism scade, la fel și numărul de celule roșii. Anemia poate fi combătută prin consumul de alimente bogate în fier (carne slabă, ficat, fasole, crustacee etc), dar și prin administrarea de suplimente.

• Consumul excesiv de cafea

Este o cauză neobișnuită de apariție a oboselii, în condițiile în care cofeina energizează corpul uman. Însă, studiile arată că prea multă cafea generează un efect neașteptat, și anume oboseala.

• Apneea de somn

Este o afecțiune a aparatului respirator, caracterizată prin pauze respiratorii repetate în timpul somnului, care vă pot trezi sau nu. Astfel, acestea sabotează odihna din timpul nopții, iar peste zi apare starea de oboseală.

Pentru a combate efectele oboselii intelectuale (lipsa concentrarii, memorarea cu greu a informațiilor, activitate cerebrală încetinită), puteți recurge la diferite metode, care pot avea sau nu rezultate. Câteva dintre acestea sunt: un somn calitativ și cantitativ optim, adoptarea unei diete alimentare sănătoase, modificarea stilului de viață în așa fel încât să reduceți din stres.

Mituri despre pierderea memoriei

• Celulele creierului mor in fiecare zi, instalându-se pierderile de memorie

Pierderile de memorie nu sunt influențate în mod direct de numărul de celule cerebrale care mor odată cu trecerea anilor, după încetarea procesului de creștere și dezvoltare a creierului. Oamenii de știință susțin că reducerea masei cerebrale cu aproximativ 10% în cursul vieții, proces indus de îmbătrânire, are un impact minor asupra randamentului funcțiilor cognitive, printre care se numără și memoria. Cu alte cuvinte, diminuarea numărului de neuroni nu este în sine o cauză a pierderii memoriei, ci reducerea densității dentritelor, proiecții ramificate ale celulelor neuronale care servesc drept canal de transmitere a informațiilor între neuroni.

Dentritele, organizate în rețele numite sinapse, se pot atrofia în condițiile unei stimulări insuficiente a sinapselor. Doar prin acest mecanism se pot instala tulburările de cogniţie și problemele de memorie.

•Persoanele care suferă de amnezie nu îşi pot aminti propria identitate

Un sondaj public arată că 87% dintre persoanele participante cred că persoanele amnezice nu își pot aminti propriul nume și nu își pot stabili identitatea. Specialiștii infirmă această teorie și spun că cea mai comună formă de amnezie presupune pierderea capacității de a crea și consolida noi amintiri de lungă durată. Astfel, amnezicii își pot aminti aproape tot ce au trăit înainte de tulburarea mentală care le afectează memoria și pot acumula noi deprinderi fără probleme, care nu au o legatură directă cu informațiile memorate în trecut.

• Memoria funcționează ca o cameră video

Multe persoane cred că memoria umană funcționează ca o cameră video înregistrează cu acuratețe informațiile văzute și auzite, apoi le redă fidel atunci când sunt accesate. În realitate, memoria este procesată prin mecanismele ințelepciunii, credințelor și așteptărilor proprii, amintirile putând fi recreate chiar dacă anumite informații lipsesc din puzzle. Din acest motiv, pierderile de memorie nu seamănă deloc cu ștergerea informațiilor dintr-o cameră video. Amintirile pot fi reconstituite pe baza altor mecanisme ale gândirii, chiar și după ce par a fi pierdute.

• Pierderile de memorie sunt normale

Pierderile de memorie sunt confundate deseori cu momentele în care uităm anumite lucruri, din diverse cauze. Însă experții ne transmit că este foarte important să facem o distincție între o minte copleșită de informații și pierderea memoriei propriu-zisă. De pildă, atunci când uitaţi unde aţi depozitat un obiect ultima oară sau un nume, însă reusiţi să vă amintiţi informaţia ulterior, nu înseamnă că aţi suferit o pierdere de memorie. În schimb, dacă nu vă mai puteţi aminti numele persoanelor dragi şi alte informaţii esenţiale, de care aveţi nevoie pentru desfăşurarea normală a vieţii, atunci suferiţi de tulburări de memorie care au nevoie de o evaluare medicală de specialitate.

• Pierderile de memorie sunt normale la vârste înaintate

Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, este normal să se confrunte periodic cu mici probleme de memorie, care nu interferează cu modul normal de viață și activitățile cotidiene. Pierderile de memorie propriu-zise, care anunță de regulă instalarea sindromului Alzheimer, ies din sfera normalității și anunță disfuncțiile grave ale celulelor creierului, până la moartea acestuia. Persoanele vârstnice aflate în această situație pot ajunge să uite numele membrilor familiei sau adresa locuinței proprii. Întrucât distincția între problemele de memorie minore și pierderea memoriei nu se poate face cu ușurință, este recomandată solicitarea opiniei unui specialist. Aceste tulburări pot avea și alte cauze adiacente, precum urmarea unui tratament cu medicamente care afectează memoria, deficiențele în vitamine sau alte tipuri de demență.

• Pierderile de memorie afectează doar populația vârstnică

Din păcate pierderile de memorie pot să apară la 50, 40 sau chiar 20 de ani, pe fondul unor tulburări degenerative neurologice provocate de accidente, boli psihice, expunerea la substanțe periculoase, intoxicațiile cu metale toxice etc.

• Aspartamul poate să cauzeze pierderea memoriei

Un îndulcitor artificial folosit la scară largă în industria alimentară de ani buni, aspartamul a fost acuzat de un efect secundar controversat, pierderea memoriei. Deși a fost aprobat de Administrația de Alimente și Medicamente din SUA ca fiind sigur pentru consum în anul 1996, în jurul aspartamului au circulat zvonuri diverse cu privire la impactul său negativ asupra funcțiilor cognitive. Cele peste 100 teste și studii efectuate în acest sens nu au găsit dovezi științifice clare care să conducă la concluzia ca aspartamul ar fi nesigur pentru randamentul memoriei și pentru sănătate în general.

• Suplimentele nutritive pot preveni tulburările de memorie

Unele suplimente nutritive sunt asociate cu prevenirea tulburărilor de memorie și pierderea memoriei, însă ele nu s-au dovedit eficiente în raport cu această funcție cognitivă. Uleiul de pește, extractul de ginkgo biloba, vitaminele și mineralele testate în cadrul demersurilor științifice menite să le măsoare randamentul în raport cu protecția și îmbunățirea memoriei nu au reușit să dezvăluie beneficii concrete la nivel cognitiv. Alte suplimente alimentare nu au fost încă testate în acest sens. Dacă decideți să urmați un tratament de acest tip pentru întărirea memoriei, consultați medicul în prealabil, de fiecare dată.

C.R.