108 persoane se hrănesc de la Cantina de Ajutor Social

Deoarece nu au un loc de muncă, obţin lunar venituri scăzute sau provin din familii dezorganizate, peste 100 de persoane din municipiul Târgu-Jiu apelează la Cantina de Ajutor Social din cadrul Direcţiei Publice de Protecţie Socială (DPPS) Târgu-Jiu.

Potrivit reprezentanţilor DPPS Târgu-Jiu, numărul de asistaţi ar putea creşte odată cu instalarea sezonului rece. La ora actuală, sunt 108 asistaţi care iau masa la Cantina de Ajutor Social, iar din numărul total 56 sunt copii. De asemenea, alte 19 persoane prestează şi activităţi de muncă în folosul comunităţii, conform unei hotărâri luate la nivel de Consiliu Local în martie 2015 care a stabilit metodologia pentru efectuarea unor activităţi gospodăreşti de către persoanele beneficiare de serviciile Cantinei de Ajutor Social. Părinţii care au copii cu o vârstă până în şapte ani nu trebuie să muncească. Lista cu persoanele beneficiare de serviciile Cantinei de Ajutor Social se întocmeşte lunar de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Publice de Protecţie Socială şi se înaintează Serviciului de Gospodărie Comunală. Drept urmare, se întocmeşte şi o foaie colectivă de prezenţă, iar cei care nu participă la activităţile de curăţenie, nu mai pot beneficia de serviciile cantinei sociale. În meniul pentru o singură persoană este inclusă pâinea, felul I şi felul II, precum şi desert, dar şi o conservă de carne. La Cantina de Ajutor Social, masa de prânz se serveşte între orele 12.00 şi 14.00, iar cina se dă la pachet, în ambalaje cu care oamenii vin de acasă. Majoritatea persoanelor care îşi asigură hrana zilnică de la Cantina de Ajutor Social sunt copii cu vârsta sub 18 ani, ei beneficiind de serviciul de hrană permanent, spre deosebire de adulţi care pot mânca la cantină maxim 90 de zile într-un an. Alocaţia de hrană pentru o zi, per beneficiar, este de 12 lei, suma fiind stabilită prin Ordonanţă de Guvern. Cantina de Ajutor Social de la Târgu-Jiu funcţionează din anul 1957 şi de-a lungul anilor numărul asistaţilor a cunoscut fluctuaţii. Conducerea DPPS Târgu-Jiu spune că meniul fiecărei săptămâni este unul variat şi asupra întocmirii lui se ţine cont de părerile asistaţilor sociali.

Izabella Molnar