AJOFM a donat calculatoare Palatului Copiilor

Laboratorul de informatică din cadrul Palatului Copiilor Târgu-Jiu a fost recent îmbunătăţit cu aparatură mai nouă şi mai performantă. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj a făcut o donaţie către instituţia şcolară ce a constat în 17 calculatoare cu monitoare LCD. „Ne-am tot gândit cărei unităţi de învăţământ am putea dona aceste calculatore. În urma discuţiilor purtate cu colegii am ales să le dăm Palatului Copiilor, deoarece acolo merg copii de la mai multe şcoli. Astfel, am modernizat laboratorul de informatică. Cele 17 calculatoare donate nu erau vechi, ci chiar performante, însă nouă nu ne mai erau utile, deoarece rulam cu totu