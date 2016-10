Motto: ”Cine pe săraci ajută, pe DUMNEZEU împrumută”

Trăiește în orașul nostru un bărbat în adevăratul sens al cuvântului: UN OM!

Îl cunoaște tot Târgu-Jiul- și nu numai…

El se numește BOȘTINĂ ION și s-a născut pe 2 oct.1946, în comuna Ciuperceni, unde a urmat școala generală, iar apoi liceul.

În copilărie a înfruntat multe obstacole pe care le-a învins, având o voință de fier…

În 1964 se angajează la Coop. Meșteșugărească: ”STEAUA ROȘIE” din Târgu-Jiu, după care cursuri de specialitate la București, obține titlul de OPTICIAN.

În anii 1980 este recompensat pentru meritele sale cu

ORDINUL MUNCII – cls, a 2-a.

După 1989 lucrează la PRESTACOOM, iar în 1997 se privatizează, având 2 ateliere de optică, unul vizavi de gară și altul în centru având (atunci) 5 salariați, lucrând cot la cot-cu dânșii.

Atelierul de la gară este dotat cu tehnica modernă, având aparate computerizate, mânuite cu dibăcie de salariații în frunte cu “patronul” cu inimă de aur.

Lucrează cu firma germană ZEIS de unde le-a cumpărat firma germană RUDENSTOK, având reprezentanța în România “OPTIC TIMIȘOARA, care a autorizat firma OPTICA IONICA să distribuie lentile singură în Oltenia.

Datorită muncii sale cinstite și neobosite a reușit să progreseze, având satisfacția datoriei împlinite, atât față de dânsul,cât și față de societate pe care o recompensează prin sponsorizări în domeniul CULTURAL ARTISTIC.

Spunea GOGOL: ”Nimic nu-i mai plăcut decât să știi că ai obținut totul datorită ȚIE!”

Patronul de la OPTICA IONICA are o INIMĂ DE AUR și un suflet cât…UNIVERSUL, pe care-l îmbrățișează prin binefacerile acordate locuitorilor acestui univers, fie numai ROMÂNESC!

Este politicos cu toți clienții, obținand simpatia tuturor gorjenilor.

O bună parte din câștigul său o dăruiește societății.

Și aici am vrut să ajung, confirmând titlul: ”ALTRUISTUL”, pentru că Domnul IONICĂ BOȘTINĂ nu este numai un om educat și iubitor de cultură, dar s-a implicat în toate festivalurile cultural-artistice patronate de DOCTORUL V. FOMETESCU.

Încă din anii 1993 cu FOCURI PESTE ZĂPEZI, în cinstea Sf. TRIFON pe 1 februarie, unde au participat mulți locuitori, preotul CORNOIU, oficialități gorjene, iar doctorul Fometescu are organizat în Ciuperceni un MUZEU AL UNELTELOR AGRICOLE.

Din 1997 s-a organizat LOGODNA VINULUI CU ULCICA, în BOTA de RUNCU. Ambele festivaluri au fost “major” sponsorizate de DL. IONICĂ.

La aceste festivaluri care s-au ținut de-a lungul timpului, patronate de Dr. FOMETESCU a fost nelipsit IONICĂ BOȘTINĂ. Ele s-au ținut de la Ciuperceni, la Mătăsari, la RUNCU-BOTA, în Târgu-Jiu lângă Biserica Nouă de lângă locuința doctorului Fometescu.

Îmi amintesc-cu regret de Dl Prof. Ing. BUNOIU DUMITRU nelipsit de la aceste festivaluri. De asemenea, meșterii populari nu lipseau. Se făceau concursuri de vinuri, se cânta, se dansa, se “bineviețuia”.

Nu pot încheia aceste rânduri fără a aminti că DL IONICĂ BOȘTINĂ de 6 ani sponsorizează Școala Generală Ciuperceni, premiind premianții claselor a 8-a.

De asemenea, nu pot încheia fără a adăuga următoarele strofe:

Ionică-i mare-n suflet,

Toți gorjenii au aflat

Cât de blând e când vorbește

C-are sufletul curat

Iubitor e de cultură

Și iubește omenirea

Nu știe ce-i aia-ura

Și de ce o parte-i rea!

De când s-a născut pe lume

Pân-la vârsta ce-o-mplinește

Anii lui pot să însemne:

Verbul: A IUBI IUBEȘTE!

Mereu lângă Dumnezeu

Culturii îi dau botezul

Amândoi vor ca să afle:

Cât de mare ne e CREZUL!

Ca MAECENAS din vechime

Atunci când “sponsorizează”

Inima îi crește-n RIME

Și de bucurii DANSEAZĂ!

Câți ca EL ia spuneți voi

Având bani cu bani ajută

Și c-alți ”ALTRUIȘTI” ca EL

Ei pe DOMNUL-împrumută?

Câți ca el dintre ”avuți”

Merită aceeași STIMĂ

Ca Domnul ION BOȘTINĂ?

….………………………………..

“LA MULȚI ANI, IONICĂ!”

Gh. Rădulescu