Anarhismul Iohannist – purtător de instabilitate, cu urmări grave pentru viitorul și siguranța teritorială a României

În nimicnicia unor personaje trăitoare pe pământ românesc, nu există lucruri mai importante decât nemerniciile lor de șperțari în varii jocuri de interese oculte, ajungându-se în ultima vreme la manifestări anarhiste, care pun țara noastră într-un grav pericol de instabilitate socio-politică și teritorială. Iar în această privință putem afirma, cu amar și durere, că vina principală o au chiar cei care ar trebui să poarte răspunderea de a promova și întreține cu orice preț pacea și unitatea neamului și nu încrâncenările și dezbinarea poporului român.

Pentru că, ceea ce se petrece astăzi în țară este inadmisibil, tonul răutăților cu iz de răzbunare, pleacă chiar de la președintele K. Iohannis, cel care împreună cu o cloacă de instigatori din mass-media și societatea civilă fac și desfac politica unor interese oculte, dictate de către stăpânii lor din afară, evident pe tainuri grase, nici cum pentru interesele legitime ale României. Surprinzător, aici se aliniază în ultima vreme și așa-ziși moderatori și știriști de la TVR, care au înlocuit echidistanța cu parti-pris-uri iohanniste, din motive chiar ușor de înțeles și în ciuda faptului că își desfășoară activitatea din banii publici. Li se alătură cozile de topor finanțate din afară prin false ONG- uri sau de către indivizi ale căror interese obscure pleacă din interior, fără niciun fel de îndoială, cu implicarea unor “multinaționale”, interesați deopotrivă în a provoca haosul și instabilitatea în societatea românească. Deci, sunt acțiuni gândite să lezeze statul național unitar român, viața economică internă, pacea socială și integritatea teritorială a țării. Or, exact pe acest scenariu ticălos cu mișcări de stradă, am reaminti simultan și iesirea la iveală a demersului pentru forțarea (simpla coincidență?) legiferării “statutului de autonomie” a așa-zisului Ținut Secuiesc. Adică a fost repusă în mișcare aceeași obrăznicie, prin care se susține că “regiunea” este una istorică și cu un trecut aparte. Numai că atingerea obiectivului propus acum de către parlamentarii UDMR a luat o altă cale, adică o inițiativă legislativă, bazată pe o strategie ce implică o parte dintre cetățenii de etnie maghiară prin semnături favorabile separatismului autonomist.

Altfel, să ne reamintim ce au însemnat pentru unitatea și siguranța națională a României, doar câteva dintre obrăzniciile iredentismului revizionist maghiar, fie numai din ultimii 30 de ani și anume: Declarația de la Budapesta din septembrie 1989, vădit antiromânească, cu un scenariu ce prevedea destrămarea teritorială a țării noastre, din păcate, implicate și cozile de topor din diaspora românească, de la acea vreme. Iar de acele demersuri se leagă strâns și provocarea evenimentelor din dec ’89, după cum nu putem face abstracție de acel sângeros martie 1990, pus la cale tot din exterior, din aceleași motive iredentist.-separatiste. Și de aici lanțul acțiunilor și manifestărilor pentru ”autonomia secuilor” s-a întins necontenit și în forță pe toată perioada ultimilor 28 de ani, aducându-se atingere integrității teritoriale a României. Or, autoritățile statului au trecut totul cu vederea, pentru simplu motiv că, în luptele interne pentru putere, o formațiune politică sau alta, au avut nevoie de fiecare dată după alegeri, de “balamaua” UDMR la formarea majorităților în Parlament pentru accederea la ciolanul guvernării. Până la urmă, nu este nimic în neregulă în formarea alianțelor politice, numai că la ofensiva adeseori agresivă a revizionismului maghiar nu a existat și o poziție fermă de combatere și descurajare al acestuia de către autoritățile statului român. Și acum, asistăm mai departe, chiar la o creștere a nivelului de tupeu și obrăznicie din partea unor lideri maghiari din Transilvania și Ungaria, vizavi de unitatea, integritatea teritorială și interesele României, consecințele fiind destul de grave.

De ce oare trebuie să ne reamintim despre toate aceste lucruri, neașezate încă la locul lor? Păi, ocupați până peste cap cu gâlceava și manifestațiile interne, cu ieșitul în stradă, cu huiduieli și acuze de o parte și de alta a baricadei, în centrul cărora se află ca instigatori chiar cei care poartă răspunderea supremă de a conduce într-un mod cinstit și înțelept România, iată-ne acum în plină criză internă, cu o neîncredere evidentă în stucturile instituționale ale statului, de disoluție a acestora. Iar urmările, cum spuneam, sunt foarte grave, pericolele din afară, dar și escaladarea tensiunilor și instabilitatea prelungită din țară, dând tot mai vârtos târcoale veninoase națiunii române. Bunăoară, acum, în plin scandal al ordonanțelor, întreținut chiar de președintele Iohannis, bugetul țării avea să rămână până la început de ”făurar” a lui 2017, cumva în planul secund al priorităților, cu toate că, în sine, îi afectează pe toți românii și, în primul rând, economia națională. Altfel spus, de ce atâta încrâncenare în țară, fiindu-i nepermis unui șef de stat să- și instige poporul la dezbinare, doar pentru un joc politic murdar și pentru că prin votul popular s-a hotărât altceva, contrar poftei sale de putere nemăsurată? În loc să coopereze cu actualul guvern, pentru ca laolaltă să-și bată capul în a găsi cele mai bune soluții pentru ca România să iese din marasmul “grelelor moșteniri”, găsindu-și astfel calea spre binele întregii națiuni, nevolnicul Iohannis, nu face altceva decât să-i pună-n “coarne” pe români, invocând motive care mai degrabă îi conturează personalitatea de stăpân încăpățânat, anost, dar arogant, rău-intenționat, ipocrit și răzbunator, refractar la nevoile de unitate națională și interese fundamentale ale României, un dezbinator și nu un integrator de neam și țară românească.

Cu atât mai mult cu cât în România, în contextul actual internațional, este nevoie mai mult ca oricând de stabilitate, ordine, pace și liniște socială. Pe de altă parte, țara încă trece prin momente grele, cu grave probleme prioritare încă nerezolvate, adică economia “gâfâie” și nu produce plus- valoare, iar ce a mai rămas pe aici, pe acolo, a fost acaparat de către străini, românii devenind slugi și chiriași în propria lor țară. Altfel spus, țara este înstrăinată și decimată bucată cu bucată (resursele subsolului, terenul arabil și fondul forestier, capitalul bancar, ș.a.m.d.), în vreme ce lipsa locurilor de muncă, șomajul ridicat și nivelul de trai scăzut al românilor au înrăutățit starea de sănătate a populației și au adâncit criza demografică. Sau cât îl mai interesează pe acest președinte iresponsabil de situația de-a-dreptul dramatică din sistemul medical sau din educație, unde abandonul și analfabetismul fac ravagii în rândul populației de vârstă școlară, dar nu numai? În schimb are o “grijă” diabolică pentru manipularea grosolană și coruperea unor segmente importante ale populației, în special din rândul tinerilor, înstrăinați de valorile și tradițiile neamului românesc. Așa s-a ajuns la tensiunile din stradă întinse la paroxism, învrăjbindu-i pe români împotriva românilor, în special a tinerilor împotriva celor mai în vârstă. Și credem că locatarul vremelnic de la palatul Cotroceni, savurează, în gogomănia sa acest spirit de ură și revanșa între generații, cu atât mai mult expresii scoase din condeiul subversiv al facebook-iștilor îndoctrinați și al celor din piață-“tinerii frumoși și liberi”, care scot pe gură expresii de genul ”bătrâni știrbi și proști”, ‘boșorogi cu pensii grase”, “morții din scaunele cu rotile”, “asistați sociali și paraziți pe banii noștri”(?!), etc, etc. Or, este trist și rușinos că s-a ajuns la o asemenea stare de spirit inadmisibilă, mai mult decât tensionată în rândul românilor, numai că, se vede treaba că lui K. Iohannis și ciracilor care-l înconjoară nu le pasă, dimpotrivă o escaladează.

În plus, a fost deturnată atenția opiniei publice de la adevărata luptă anticorupție, Justiția, în special DNA-ul fiind tot mai mult implicat în luptele politice, de unde și abuzurile unor procurori și magistrați se țin lanț, alimentând nemulțumirile și tensiunile interne, cu un impact negativ asupra bunelor rânduieli ale țării. De aici și rezistența diabolică a celor care puși să apere dreptatea și adevărul, refuză a accepta prin lege răspunderea magistraților în cercetarea și luarea cu bună-credință a hotărârilor judecătorești. Dar, credeți că pe cei din stradă, în cap de coloană cu “păstorul” lor de la Cotroceni au vreo străbatere, îi interesează? Cum să fac că plouă și acum, în plină iarnă, când vine vorba despre problemele vitale ale României, reamintindu-le, între multe altele, despre prăpădul făcut de către străini și multinaționale care-i trimit în stradă, decimându-se pădurile și furand masiv din fondul silvic național, exploatând la greu ce a mai rămas din resursele subsolului României, ș.a.m.d. Așadar, în aceste privințe de ce nu s-au auzit voci de proteste în stradă? Sau despre faptul că, așa cum reiese dintr-o recentă statistică medicală internațională, România se află pe primul loc în Europa la numărul bolnavilor de cancer, TBC, sau infectați cu hepatita B și C, epidemii de gripă, etc,. Nu se scoate vreun cuvânt, sau îl interesează pe“ayatollahul meditator” Iohannis? Îi pasă individului că nu există vaccinuri pentru imunizarea bebelușilor (cu natalitatea suntem la pământ?!), împotriva virușilor contagiosi care fac atâtea victime? Iar dacă nu se va rezolva rapid cu lipsa medicamentelor de urgență, generația 2017 de copii ai României este în mare pericol. Sau dacă insul nu are copii, nu știe ce înseamnă dragostea și grija paternă. Așa că e mai bine, să se bage gunoiul incompetenței sub preș, iohanniști virusați, clamând în exces, cu huiduieli și acuze lupta anticorupție (nu cea adevărată!), și cu incitări la ură și răzbunare între oameni.

În fine, pentru ticăloșii cu gânduri și acțiuni perfide la subminarea ființei neamului, indiferent de rang, o reglementare legislativă urgentă se impune, pentru că acest popor nu trebuie să stea tot timpul sub presiunea unor voiajeuri, fie facebook-ști, iohanniști, sorosisti care, din varii interese oculte, cu mânie și cu mâna străină dau de fiecare dată peste cap (când primesc comenzile!) ordinea publică, pacea și liniștea socială. Așa cum se întâmplă, din păcate, de ceva vreme încoace, în România. Consecințele sunt de o gravitate extremă, pentru care toți cei vinovați vor trebui să răspundă, dar cu o condiție, ca sistemul de justiție să fie vertical și drept, în slujba țării și nu al unor jocuri politice meschine, concertate și întreținute cu rea-credință chiar de la cele mai înalte vârfuri de putere, vremelnică în România. Cu atât mai mult cu cât, din cauza intrigăriilor și tensiunilor interne, țara noastră riscă să rateze pentru acest an țintele sale de dezvoltare și să intre într-un declin economic ale cărui dimensiuni sunt deja greu de estimat. Dar,mai are oare cineva mintea limpede și mai ales înțelepciunea să înțeleagă toate aceste mecanisme ale unei manipulări mârșave provocată și propagată la scară națională și să nu simtă mai tot românul nevoia de buna conviețuire și unitate frățească pentru mai binele neamului, stopând definitiv gâlceava pernicioasă a celor care și- au propus sub jurământ strâmb destabilizarea țării?

Vasile Irod