Au început înscrierile la Târgu-Jiu pentru …facultățile din Timișoara!

Marți, a fost prima zi în care reprezentanți ai Universității de Vest Timișoara au fost prezenți la Târgu-Jiu pentru a-i ajuta pe absolvenții de liceu din Gorj să se înscrie mai ușor la opt din cele 11 facultăți ale acestei Universități. Punctul de lucru a fost deschis într-o sală de cursuri a Colegiului Național “Ecaterina Teodoroiu”, primii absolvenți de liceu care au luat și examenele de Bacalaureat prezentându-se în locația respectivă încă de dimineață. Cei mai mulți au fost încântați că au ocazia să își depună dosarul de înscriere la Târgu-Jiu fără să mai fie nevoiți să facă cel puțin un drum până la Timișoara.

“Este o idee extraordinară pentru că tot ceea ce îmi doream după BAC era să devin student la Timișoara. E mai simplu să te înscrii aici pentru că ești ca și acasă, nu mai pierzi timp și bani cu drumul dus întors până acolo. Eu vreau să devin student la informatică pentru că îmi place tare mult acest domeniu, iar Timișoara e foarte bună la așa ceva. Sper să îmi și găsesc o slujbă după ce voi deveni student pentru că am deja prieteni care sunt acolo de anul trecut și care și-au găsit locuri de muncă bine plătite după câteva luni. Îi apreciez pentru că au venit aici și s-au gândit la noi”, a spus unul dintre viitorii posibili studenți ai UVT.

Reprezentantul universității timișorene este Marin Popescu, gorjean la origini și Director al Departamentului pentru Relația cu Mediul Preuniversitar din cadrul Universității de Vest Timișoara. Acesta spune că notele bune pe care elevii gorjeni le-au avut la BAC inclusiv în această vară, precum și comportamentul celor din promoțiile anterioare după ce au devenit studenți la Timișoara au creat premisele deschiderii acestui centru temporar de preluare a dosarelor candidaților din acest an. “Notele bune au plusat pentru interesul pe care îl are UVT pentru zona Gorjului, dar ne-am dorit să venim și în sprijinul lor, să scutească o parte din bani pentru deplasarea la Timișoara. Suntem aici cu 8 facultăți din cele 11 ale UVT. Facultățile vocaționale, arte, muzică și sport, au rămas acolo pentru că au un alt tip de admitere, care ține de zona de admitere și viitorii studenți merg la Tismana. Suntem prezenți cu echipa universității aici tocmai în ideea de a veni în sprijinul elevilor și, cu siguranță, ca ambele părți să câștige”, a menționat Marian Popescu.