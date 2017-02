Brâncuşi, omagiat la ICR din New York

Evenimentul “Brâncuşi: Vizionarul” a fost organizat vineri, 17 februarie, la sala Auditorium a Institutului Cultural Român (ICR) din New York.

Acţiunea a fost una amplă, incluzând mai multe manifestări: “Brâncuşi: The Art of Carving One’s Own Image” / “Brâncuși: arta de a-şi sculpta propria imagine” – conferinţă susţinută în engleză de dr. Doina Lemny, istoric de artă şi curator la Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, din Paris, de care aparţine şi celebrul “L’Atelier Brâncuşi”- conferinţa a reliefat rolul lui Brâncuşi ca propriu “impresar artistic”, prin intermediul fotografiilor sale, fie autoportrete, fie imagini din atelierul său, cu operele in situ; Prezentare de carte – “Brâncuşi, an Artist without Frontiers” / “Brâncuși, un artist fără frontiere”, de Doina Lemny (Bucureşti, Ed. Noi Media Print, 2016); Proiecţia filmului documentar “Brâncuși – L’ensemble sculptural de Târgu Jiu en Roumanie” (2012, 15 min., coordonator: Doina Lemny, imagine: Cristian Tamaş, montaj: Marius Robu, coloana sonoră: George Enescu – “Sonata nr. 3”, vioară: George Enescu, pian: Dinu Lipatti) – filmul prezintă ansamblul monumental al lui Brâncuşi de la Târgu-Jiu / “Calea Eroilor”, compus din “Masa tăcerii”, „Poarta sărutului” şi “Coloana fără sfârşit”, la care se adaugă “Aleea scaunelor”, toate dispuse pe aceeași axă simbolică, orientată de la apus spre răsărit, cu o lungime de 1.275 m; Expoziţie de carte, cu volume provenind din fondul Bibliotecii ICR New York şi din colecţii private, dedicate operei şi personalităţii lui Brâncuşi, incluzând monografii şi studii critice, în engleză, română şi franceză – expoziţia de carte a fost dublată de una de imagini ale lucrărilor lui Brâncuşi aflate în importante colecţii muzeale din SUA, la: Philadelphia Museum of Art; Museum of Modern Art (MoMA), Metropolitan Museum, Guggenheim, din New York, The Art Institute of Chicago, The National Gallery of Art Washington, D.C., Seattle Art Museum; Harvard Art Museums, Cambridge, MA, Yale University Art Gallery New Haven, CT.

I.M.