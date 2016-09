Bugetul lunar al spitalelor gorjene se ridică la 100 miliarde lei vechi

Daniel Șurlea, președintele interimar al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj, confirmă faptul că spitalele din județul nostru au bugete mai mari în acest an, chiar dacă numărul de paturi a scăzut. S-a reușit alocarea unor sume mai bune, după calcularea altor indicatori, între care spitalizarea de zi. Bugetul spitalelor gorjene ajunge la 100 miliarde lei vechi, din care 50 miliarde îi revin Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu.

Începând din vara acestui an, numărul de paturi de spital contractate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj este cu 15 mai mic față de anul trecut. Din fericire, această măsură nu afectează spitalele, conducerea CJAS Gorj confirmând faptul că în acest an unitățile sanitare gorjene au bugete mai bune decât cele de anul trecut. “Am calculat bugetele spitalelor și pot să spun că acestea sunt un pic mai mari decât anul trecut, dar nu sunt diferențe semnificative. La nivelul județului s-a redus numărul de paturi, dar din ceilalți indicatori, între care și spitalizarea de zi, am reușit să calculăm sume mai bune la bugetul fiecărei unități”, a menționat Daniel Șurlea, președintele interimar al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj.

Din cele opt unități sanitare din județul nostru, doar Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu nu furnizează servicii de spitalizare de zi.

Bani suficienţi pentru spitale

Bugetul spitalelor gorjene ajunge la 100 miliarde lei vechi, din care 50 miliarde îi revin Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu. „Pentru spitale avem suficienţi bani până la sfârşitul anului. Este, practic, primul an în care la data aceasta avem bugetul necesar pentru spitale până la final de an. Lunar alocăm spitalelor cam 100 de miliarde lei vechi, din care 50 miliarde sunt pentru Spitalul Judeţean, 14,5 miliarde pentru Spitalul Orăşenesc Târgu-Cărbuneşti, 8, 3 miliarde pentru Spitalul de Pneumoftiziologie şi 7,8 miliarde pentru Spitalul Municipal Motru, restul unităţilor având între 4,6 miliarde şi 5,6 miliarde lei vechi”, a confirmat Daniel Șurlea, președintele interimar al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj.

Minodora Sucea