Convinsă de asistentul social să nu renunțe la copil

Se spune că Dumnezeu lucrează prin oameni și cu siguranță așa este. Există persoane care fac ca minunile să se întâmple. Devotată meseriei de asistent social, Ramona Săulescu – coordonator personal de specialitate la Centrul Maternal din Târgu-Jiu, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj – a militat mereu pentru rămânerea copilului alături de mama sa. Recent ea a reușit să convingă o tânără să-și crească băiețelul, deși, inițial, proaspăta mămică era ferm convinsă că trebuie să renunțe la copil.

O sarcină nedorită dă peste cap viața unei femei. Când aceasta este și tânără și nu se poate baza pe ajutorul nimănui, problema devine cu atât mai delicată, iar soluțiile inexistente. La fel s-a întâmplat și în cazul unei tinere de 25 de ani, găzduită la Centrul Maternal din Târgu-Jiu, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj. Mămică a unui băiețel de 4 luni, M.B. ne-a dezvăluit, sub rezerva anonimatului, că inițial nici nu voia să audă de copil. Nici nu a vrut să-l privească, pentru că știa că îi va fi mult mai greu să renunțe la el. Era hotărâtă să-l dea spre adopție. Totuși, după o serie de discuții cu asistentul social Ramona Săulescu, tânăra mămică a renunțat la ideea de a-și da copilul. “Imediat după ce a născut voia să dea copilul spre adopție. O lună și jumătate am discutat de mai multe ori despre acest lucru. Părea că nu se va răzgândi de la ideea de a solicita adopție pentru copil. În final am convins-o că cel mai bine pentru copil, dar și pentru ea, este să rămână împreună. Acum nici nu mai concepe ideea de a se separa de micuț”, confirmă Ramona Săulescu.

Urmează integrarea…

Pentru că timpul de ședere în Centrul Maternal este limitat, M.B. va trebui să părăsească centrul împreună cu fiul său. Din fericire, tot cu sprijinui asistentului social Ramona Săulescu, fata se va integra perfect în societate. „Urmează ca în maxim o lună de zile să se integreze cu chirie, dat fiind faptul că am sprijinit-o să depună documentele pentru indemnizație de creștere și îngrijire copil, iar cu suma pe care o va primi își va crește copilul”, subliniază Ramona Săulescu – coordonator personal de specialitate la Centrul Maternal din Târgu-Jiu. Ramona Săulescu spune că atunci când o mamă cu un copil nedorit în brațe, fără casă, fără un loc de muncă, fără sprijinul familiei, ajunge la asistentul social, este destul de greu să fie convinsă că la un moment se va putea descurca. Cu toate acestea, de cele mai multe ori se reușește acest deziderat și mamele își păstrează pruncii și luptă pentru a le oferi un viitor mai bun.

Minodora Sucea