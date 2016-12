Cum e mai bine?

Până în 1990, pământul arabil a fost colectivizat – o naționalizare mascată. După 1990 a început să fie vândut capitaliștilor occidentali, pentru că așa a vrut UE. Și noi ne-am supus. În prezent, aproape jumătate din suprafața arabilă nu mai aparține țării noastre. Te întrebi, cum o fi mai bine? Să calci pe pământ și să nu aparțină țării, să fie pământul țării al străinătății? Și te mai întrebi ce fac politicienii, președintele află (cam târziu) că 40% a fost vândut, dar se mulțumește cu o amărâtă declarație și atât, parlamentarii nu se gândesc să elaboreze o lege care să curme această situație. O lege care să prevadă vânzarea pământului numai prin negociere pe baza prețurilor internaționale și numai persoanelor fizice străine.

Dar, poate că cei votați în noul Parlament să facă acest lucru și să salveze România de la descompunere. Până acum au salvat Bucureștiul, dar sunt capabili, pentru că au venit în țară de undeva și sunt bine finanțați, având promisiuni care manipulează, mai ales pe cei tineri, lipsiți de experiență.

În altă ordine de idei, plecând de la zicala ”capul plecat sabia nu-l taie”, am devenit din ce în ce mai obedienți. În vremuri apuse, nu era niciunde arborat steagul cu semiluna, mai apoi steagul cu secera și ciocanul a început să apară la zilele de sărbătoare. Acum am progresat, steagul UE este arborat permanent și nu numai la instituții, ci, așa cum am văzut într-o comună din județul Vâlcea, și la clopotnița bisericii, dar și la spitale și bănci.

Am fost de curând în Germania, la Wiesbaden și Frankfurt, și am constatat că steagul UE era arborat numai la primării și atât. De asemenea, am trecut prin orașul Voluntari (la marginea Bucureștiului), și am rămas impresionat de faptul că la fiecare casă era arborat tricolorul și atât. Ai putea spune că este o excepție și că este dovada manifestării de patriotism.

Tot despre alegeri, este de neînțeles de ce atâta discuție, cine va fi prim-ministru. Acest lucru se află abia după întrunirea Parlamentului ales.

Totuși, PNL, întrucât a constatat că dintre membrii săi nimeni nu mai este capabil să fie prim-ministru, a apelat la cineva din afara partidului. De fapt, acest mod de a acționa a devenit un obicei pentru că la fel a procedat și la alegerea propriului președinte. Este o dovadă de slăbiciune sau așa este mai bine?

Cât privește acapararea Zilei Naționale, nu poți să nu fii consternat și indignat de modul cum înțelege președintele țării să considere acest eveniment și să-și adjudece sărbătoarea națională. De altfel, după alegerea președintelui, cineva spunea că va fi mai rău decât cu vechiul președinte. (A avut o premoniție? Vechiul președinte nefăcând nimic pentru țară, urmărindu-și numai interesele personale).

Să sperăm totuși că am devenit mai înțelepți și știm cui să dăm votul….

Dr. Ing. Petre Albăstroiu