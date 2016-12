Demersuri locale – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Târgu-Jiu, în pas cu cerinţele comunităţii locale şi în anul 2016

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu nr.333/31.10.2005 ca serviciu de categoria I în cadrul compartimentului Protecţie Civilă. Începând cu anul 2011, prin reorganizare şi aprobarea unei noi organigrame acesta funcţionează ca Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

În anul 2016 au fost planificate, pregătite şi desfăşurate următoarele activităţi principale:

– pregătirea formaţiunilor de protecţie civilă municipale prin executarea a 5 şedinţe de pregătire conform ordinului de pregătire şi a planificării anuale;

– pregătirea inspectorilor de protecţie civilă prin desfăşurarea a 6 instructaje de protecţie civilă;

– pregătirea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a personalului ce încadrează grupurile de suport tehnic pe domenii de specialităţi prin două convocări de pregătire anuală şi o convocare de pregătire în vederea desfăşurării exerciţiului de alarmare publică în caz de cutremur;

– organizarea şi desfăşurarea la un nivel calitativ-superior a activităţilor dedicate aniversării Zilei Protecţiei Civile în România şi Ziua Pompierilor din Romănia;

– participarea la editarea revistei ,,Protecţia Civilă’’;

– desfăşurarea a 10 exerciţii de înştiinţare lunar;

– participarea la controlul executat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Jud. Gorj la operatorii economici privind starea tehnică a adăposturilor şi modul cum sunt întreţinute;

– participarea şi punerea la dispoziţie a documentelor specifice echipei I.S.U.Gorj cu ocazia controlului efectuat la nivelul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu şi la unităţile subordonate, privind apărarea

împotriva incendiilor şi protecţia civilă;

– desfăşurarea activităţilor de control şi îndrumare la operatorii economici şi gospodăriile cetăţeneşti conform planificării anuale pe linie de protecţie civilă şi P.S.I.;

– participarea la convocările de pregătire şi instructaje organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj;

– organizarea şi asigurarea bazei logistice pentru desfăşurarea în bune condiţii a concursului cu echipajele reprezentând şcolile generale şi liceele din municipiu,,Cu viaţa mea, apăr viaţa’’ şi ,,Prietenii pompierilor’’;

– activităţi de informare publică în domeniul prevenirii unor situaţii de urgenţă.

Cât priveşte întreţinerea şi asigurarea bazei logistice a protecţiei civile activitatea a fost canalizată pe următoarele obiective principale:

– lucrări de întreţinere, verificare şi reparare a tehnicii din dotarea punctului de comandă al protecţiei civile şi sediu centru operativ conform contractelor de service încheiate cu S.C. AXATEL SERVICE S.R.L. Bucureşti şi Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Gorj;

– lucrări de întreţinere şi reparaţii la un număr de 26 sirene electrice din care 8 electronice;

– menţinerea în stare operativă a punctelor de comandă de protecţie civilă;

– control la fondul de adăpostire;

– reabilitarea sediului centrului operativ

– achiziţionare a 3 sirene electronice

– achiziţionarea a unui număr de 10 hidranţi supraterani

– achiziţionarea a 2 buc. module radio VHF

– achiziţionarea a unui cofret de comandă

În domeniul protecţiei populaţiei adăpostirea joacă rolul principal pentru asigurarea protecţiei populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de război şi alte situaţii speciale.

La nivelul municipiului Târgu-Jiu protecţia populaţiei prin adăpostire în situaţii de urgenţă se asigură prin folosirea următoarelor mijloace de protecţie colectivă:

– 34 adăposturi de protecţie civilă special construite;

– 54 adăposturi simple în subsolurile construcţiilor existente;

– 44 subsoluri simple ce se amenajează aparţinând persoanelor fizice şi juridice;

– 23 adăposturi construite la imobilele persoanelor fizice în baza avizelor acordate de I.S.U.Gorj;

– 1 pasaj subteran;

Pe linia conducerii activităţilor de protecţie civilă

– întocmirea planului de protecţie civilă al municipiului conform legislaţiei în domeniu;

– sprijinirea operatorilor economici pentru întocmirea documentelor operative şi de conducere;

– întocmirea planului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi

accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale;

– întocmirea planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul municipiului şi operatorilor economici;

– actualizarea permanentă a documentelor existente în punctul de comandă de protecţie civilă al municipiului Târgu-Jiu;

– actualizarea planurilor de funcţionare a mijloacelor fixe pentru decontaminare a personalului, mijloacelor de transport şi altele;

– întocmirea proiectelor privind emiterea de acte decizionale în domeniul situaţiilor de urgenţă;

– întocmirea planului de evacuare la nivelul municipiului şi sprijinirea instituţiilor publice şi operatorii economici pentru întocmirea acestuia;

– întocmirea documentelor de planificare şi de pregătire a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Târgu-Jiu şi Serviciilor private pentru situaţii de urgenţă de la instituţiile publice şi operatorii economici.

Precizez că, toate planurile menţionate mai sus au fost prezentate pentru avizare Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Jud.Gorj şi aprobate de Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

Pe baza planului de activităţi pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor aprobat de Primarul Municipiului Târgu-Jiu, au fost desfăşurate următoarele activităţi:

-actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

-actualizarea componenţei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

-actualizarea Componentei de Prevenire, instruirea, repartizarea pe teritoriul municipiului şi a localităţilor componente şi efectuarea unui număr de 500 activităţi de îndrumare şi control la gospodăriile cetăţeneşti şi asociaţiile de proprietari;

-editarea şi punerea în aplicare a unui ,,Regulament de organizare şi funcţionare a târgurilor, bâlciurilor, talciocurilor, serbărilor câmpeneşti sau a altor asemenea manifestări în zonele de agrement ale municipiului ,,Pădurea Drăgoieni’’, ,,Poiana Narciselor’’, ,,Insuliţă’’.

-întocmirea actelor decizionale în domeniul P.S.I. şi difuzarea acestora compartimentelor din cadrul primăriei, cât şi direcţiilor subordonate;

-efectuarea instructajului în domeniul situaţiilor de urgenţă cu personalul salariat;

-instruirea cadrelor tehnice P.S.I. din cadrul unităţilor subordonate;

-efectuarea unui număr de 30 de activităţi de control şi îndrumare la unităţile şi instituţiile subordonate

Consiliului Local, ocazie cu care au fost stabilite măsuri unde a fost cazul pentru eliminarea deficienţelor constate;

-au fost efectuate activităţi de îndrumare şi control la un număr de 8 parohii, ocazie cu care am distribuit diferite pliante specifice de prevenire a incendiilor pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase;

-participarea la activităţi de control efectuate de echipe din cadrul I.S.U.Gorj;

-organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a concursului cu cercurile de elevi ,,Prietenii Pompierilor’’ din cadrul şcolilor generale;

– participarea la editarea revistei ,,Pompierii Gorjeni ’’dedicată aniversării la data de 13 septembrie a Zilei Pompierilor din România;

-deplasarea pentru analizarea şi soluţionarea a 7 sesizări adresate I.S.U.Gorj de diferiţi cetăţeni din municipiu;

-desfăşurarea activităţilor de informare publică şi de educaţie antiincendiu care au constat în:

– popularizarea în presa locală a măsurilor de P.S.I. specifice fiecărui sezon cu caracter educativ pentru cetăţenii municipiului;

– efectuarea unui exerciţiu de evacuare a personalului din cadrul primăriei în situaţia producerii unui incendiu şi intervenţia cu mijloacele de stins incendiu din dotare, acţiune la care a fost prezentă şi mass-media locală;

– efectuarea în colaborare cu I.S.U. Gorj a unui număr de 10 exerciţii de evacuare în situaţia producerii unui incendiu la şcolile din municipiu.

– prezentarea în conferinţă de presă a regulilor şi măsurilor de P.S.I. ce trebuie respectate de personalul salariat şi cetăţeni pe timpul sezonului canicular şi rece, a modului de lucru cu focul deschis pe timpul lucrărilor agricole, pe timpul manifestărilor religioase.

De asemenea, împreună cu reprezentanţii structurii de specialitate din cadrul S.C. APAREGIO Gorj S.A. am efectuat identificarea, remarcarea şi verificarea periodică a stării hidranţilor stradali, reuşind în acest an şi achiziţionarea prin compartimentul de specialitate al primăriei a 10 buc. hidranţi supraterani care au fost montaţi de operatorul regional apă-canal în zonele unde nu aveam acoperire.

Activităţile desfăşurate în anul 2016 au fost apreciate de organele de control din cadrul Inspectoratului pentruSituaţii de Urgenţă Jud. Gorj, precum și al celorlalte structuri de resort ca fiind foarte bune ca urmare a preocupărilor factorilor de execuţie şi decizie, precum şi acordarea atenţiei cuvenite de către specialiştii în domeniul situaţiilor de urgenţă atestați la nivel local.

Propuneri pentru anul 2017

1. Ridicarea capacităţii de acţiune şi reacţie a comitetului local pentru situaţii de urgenţă, a grupurilor de suport tehnic, a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, a celulelor de urgenţă, precum şi a celorlalte structuri constituite pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor produse în situaţii de urgenţă;

2. Stabilirea variantelor şi modalităţilor de intervenţie în concordanţă cu natura tipurilor de risc;

3. Achiziţionarea de tehnică performantă pentru intervenţie în caz de situaţii de urgenţă şi modernizarea celei existente;

4. Asigurarea bazei tehnico-materiale de primă necesitate pentru intervenţie la nivelul structurilor din subordine;

5. Realizarea sistemului integral de alarmare publică în Punctul de comandă al municipiului cu locaţia în cadrul S.N.L.O.;

6. Realizarea pregătirii personalului din cadrul structurilor S.V.S.U. la un nivel calitativ superior anului 2016;

7. Achiziţionarea a cel puţin 10 buc. hidranţi supraterani, avându-se în vedere că mai sunt zone deficitare la nivelul municipiului;

8. Achiziţionare de sirene pentru zonele cu audibilitate scăzută.

9. Achiziţionarea a 2 motopompe

10. Achiziţionarea de module VHF şi cofrete pentru centralele de alarmare

Mugurel PETRESCU