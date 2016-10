Din 17 octombrie, se depun solicitările pentru subvenţiile la încălzire

Începând cu data de 17 octombrie, cetăţenii cu venituri mici din municipiul Târgu-Jiu pot depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu gaze naturale, energie electrică ori combustibili solizi, în sezonul rece 2016 – 2017. Toate dosarele se vor colecta în centrele de primiri cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor organizate de către Direcţia Publică de Protecţie Socială (DPPS) Târgu-Jiu la cluburile vârstei a treia din municipiu.

Programul de lucru în centre, în perioada de primire a dosarelor, va fi unul prelungit, chiar şi în week-end. Pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică, cererile se depun la sediul DPPS Târgu-Jiu, vizavi de Piaţa Centrală. Persoanele singure sau familiile care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege pentru acordarea dreptului, şi depun cererile până la 20 noiembrie 2016, vor beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor începând cu 1 noiembrie 2016. Ulterior acestei date, orice dosar care e primit şi care se încadrează în cerinţele legii, va intra în plată, până în luna martie inclusiv a anului 2017.

“Începând cu data de 17 octombrie vom pune la dispoziţia oamenilor formularele aferente. Se pot încadra la primirea subvenţiilor toate acele familii sau persoane singure al cărui venit pe membru de familie nu depăşeşte suma de 615 lei. Pentru sistemul de încălzire cu energie electrică, actele normative prevăd şi obligativitatea efectuării unei anchete sociale în termen de 15 zile de la primirea cererii, pentru a verifica dacă sistemul de încălzire folosit de familia respectivă este cel cu energie electrică. Târgujienii trebuie să fie atenţi la completarea cererii, iar pe ultima pagină, fiecare beneficiar trebuie să scrie ce acte anexează la cerere. De asemenea, ei trebuie să consulte lista bunurilor pe care noi o afişăm la centrele de primire, dar şi la sediul nostru. Sunt bunurile pe care dacă le deţin, cetăţenii nu pot primi ajutorul la încălzire”, a declarat directorul executiv adjunct al DPPS Târgu-Jiu, Alina Toader.

4.300 de beneficiari în sezonul trecut

Anul trecut, la nivelul municipiului Târgu-Jiu, au fost acceptate la plată pentru sezonul noiembrie 2016 – martie 2017, un număr de 4.400 de cereri la sistemul de încălzire cu gaze naturale, la energie şi la încălzirea cu lemne. Numărul cererilor depuse este unul constant de la an la an, cu mici fluctuaţii de câteva zeci de cereri.

Documente necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2016-2017: acte de identitate; certificate de naştere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani; adeverinţă de venit eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice Gorj pentru toţi membrii majori ai familiei; acte privind veniturile realizate (adeverinţă cu salariul net, cupon pensie, cupon indemnizaţie şomaj, cupon indemnizaţie creştere copil, cupon alocaţie stat, cupon indemnizaţie de handicap sau alte acte doveditoare ale veniturilor); adeverinţă asociaţie proprietari (nume şi prenume persoane luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere) – pentru familiile care locuiesc la bloc; carte de identitate / certificat de înmatriculare autoturism (dacă este cazul); act doveditor al spaţiului locativ (contract vânzare-cumpărare, certificat moştenitor, contract închiriere, contract de comodat, împuternicire legală etc.); factură de gaze (în cazul încălzirii locuinţei cu gaze naturale); factură de energie electrică (în cazul încălzirii locuinţei cu energie electrică); dosar.

Izabella Molnar