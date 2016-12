– Rep. Domnule prim-ministru, Victor Ponta, sunt neînsemnatul profesor Vasile Gogonea şi aş dori să ne spuneţi, cum caracterizaţi desfăşurarea actualei campanii electorale la nivel national, dar, mai ales la nivelul judeţului Gorj?

-Şi eu sunt un neînsemnat deputat de Gorj! Deci, doi neînsemnaţi, putem să vorbim! E cea mai ciudată campanie electorală, trebuie să recunoaştem, după 1990! În sensul în care PSD-ul a avut un program de guvernare, pentru că nu există un alt program de guvernare în această campanie! ALDE a avut nişte idei de guvernare care se vor adăuga la programul nostru, iar PRU e singurul partid care a spus nişte lucruri pe care le ştim, despre actuala guvernare Cioloş, cu Bruxelles şi cu alţii, iar noi nu mai putem să mai respirăm în ţara asta, dacă suntem români, nu mai avem voie să ne conducem ţara! În ţară, ca şi aici la Gorj, ei sunt cu dosare, să ne facă dosare, dar pe mine nu mă miră acest lucru. Ştiţi care e ideea? Toţi cei care votează PNL şi USR, să le facă dosare PNL-ul şi USR-ul, aşteaptă să li se facă dosare, că ei asta promit şi asta ştiu, să facă – dosare! Şi Iohannis, cu casele lui, să-şi facă şi lui dosar! Ei sunt cu dosarele şi noi suntem cu ceea ce înseamnă guvernarea ţării!

– Rep. Care sunt cele mai importante proiecte în care v-aţi implicat ca deputat de Gorj şi pe care le-aţi finalizat în avantajul celor care v-au ales din judeţul Gorj?

-Eu nu pretind că am făcut ceva singur pentru Gorj şi pentru gorjeni! Ceea ce am realizat, s-a făcut împreună cu echipa PSD din judeţul Gorj, cu primarul municipiului, cu ceilalţi primari, cu preşedintele consiliului judeţean, cu fostul preşedinte, cu actualul preşedinte, cu colegii mei, iar din 2012 până în 2016, pe cifre vorbind, s-au făcut cele mai multe şi mai mari investiţii în Gorj, în ultimii 25 de ani, cel mai mult de la Ceauşescu încoace! Vorbim de şoseaua de centură, vorbim de stadion, vorbim de sala de sport, ne referim la toate sarcinile pe care mi le-a dat primarul când am candidat la Gorj, le-a scris pe toate sunt şi pe agenda domniei sale, terenul de la Ministerul Apărării, DN 66. Am venit aseară împreună de la Craiova şi mă gândeam că uite, n-am făcut nimic pentru Gorj, dar, chiar s-a făcut un drum foarte bun. Am venit săptămâna trecută la Tg. Jiu dinspre Deva. Mai e puţin şi în primăvară, poate mai târziu decât trebuia, dar, mai e puţin şi se finalizează drumul spre Hunedoara!

– Rep. Aşa cum v-am ascultat şi la şedinţa cu activul de partid din judeţ, atât cât am putut să reţin, pentru că nu mi s-a îngăduit să vă ascult privitor la tot ceea ce aţi spus, dumneavoastră vă bazaţi pe voturile oamenilor din fiecare comună, din fiecare localitate!

-Fiecare primar de comună, cred că nu e primar care să nu fi beneficiat de Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Nu cred că a mai rămas localitate în care să se ceară microbuz şcolar şi să nu se trimită! Dar, nu le-am făcut numai pentru Gorj, le-am făcut pentru toată ţara. Am mai spus cândva, eu am făcut mai multe lucruri bune pentru Cluj, decât a făcut domnul Boc, în sensul că noi am crescut salariile şi pensiile pe care le-a tăiat Boc! Din fericire, eu nu am tăiat nici un salariu, nici o pensie, ci, dimpotrivă! La fel, înţeleg că a salvat Complexul Energetic Oltenia domnul Vâlceanu, care are contracte cu CEO. Eu nu am salvat, că nu am contracte cu CEO, aşa cum face PNL-ul. Au reuşit să închidă şi Complexul Hunedoara şi Complexul Oltenia! Au venit tehnocraţii şi ceea ce au făcut vedem cu toţii! Noi, la anul trebuie să salvăm din nou Complexul Energetic. Vedeţi, acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le facem în continuare, iar lucrurile pe care le-am făcut sunt mândru de ele, alături de toţi ceilalţi, pentru că nu am făcut eu singur, pentru că nu sunt Becali să dau din buzunarul meu! Dar, am putut să fac ceea ce oamenii au aşteptat de la noi!

– Rep. Care este personalitatea proeminentă a Gorjului care v-a fascinat cel mai mult şi v-a determinat să vă legaţi cu pasiune şi cu încredere de Gorjul «istoric şi pitoresc» şi de oamenii Gorjului?

-Aş vrea mai mult să vorbim despre campania electorală, nu mă puneţi să fac un fel de «clasamente» între marii gorjeni, dar, pur şi simplu, pot să vă spun că după aproximativ 15 ani, când vin la Tg. Jiu, simt că vin acasă!

– Rep. Vă mulţumesc domnule deputat, Victor Ponta, şi pot să vă spun că Mitropolitul Olteniei vă apreciază ca un bun creştin şi ca pe un bun patriot!

Prof. G. Vasile