Echipa PSD Gorj, în târgurile săptămânale!

Echipa Partidului Social Democrat Gorj a fost prezentă și în târgul săptămânal de la Bibești, comuna Săulești.

Candidații PSD Gorj pentru Camera Deputaților și Senat Alin Văcaru și Anca Bordușanu, șeful de campanie Ciprian Florescu au stat de vorbă cu cetățenii pentru a le prezenta programele PSD.

Echipei s-au alăturat gazda, Constantin Drăghici, primarul comunei Săulești, dar și primarul comunei Turburea, Ion Bârcă.

Obiectivul PSD este ca fiecare român care munceşte din greu, care contribuie sau a contribuit la creşterea economică să facă parte din clasa de mijloc.

PSD continuă să crească România:

– Fiecare familie va avea acces la tratament medical de cea mai bună calitate.

– Am crescut cu 50% salariul minim brut de la 700 la 1050 de lei și am plătit hotărârile judecătorești privind măsurile compensatorii

– Am crescut punctul de pensie cu 19% și pensia minimă cu 15%

– Am redeschis 26 de spitale din cele închise de fosta guvernare, printre care și Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu

– Am redus TVA de la 24% la 20%, iar pentru alimente la 9%

– Am crescut absorbția fondurilor europene de la 7,5% la 80%

Îndrăznește și tu să crezi în PSD și în România!

M.P.