Eminescu, “Ultimul romantic al Europei”, celebrat la UCB

Facultatea de Științe ale Educației și Management Public din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu a celebrat joi, 12 ianuarie 2017, Ziua Culturii Naționale, precum și 167 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu – ,,ULTIMUL ROMANTIC AL EUROPEI”.

Mijlocul lunii ianuarie îl aduce în actualitate, an de an, pe poetul Mihai Eminescu. Cei 167 de ani de la naşterea sa au fost celebraţi şi de către Facultatea de Științe ale Educației și Management Public din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. „Evenimentul a fost marcat printr-o serie de activități științifice: rememorarea biografiei lui Mihai Eminescu realizată de conf. univ. dr. Mirabela Rely Odette Curelar; prezentarea unor articole despre opera lui Mihai Eminescu (,,Eminescu şi teatrul” prezentat de conf. univ. dr. Ana-Maria Dudău), despre cultul său pentru filosofie şi pentru operele lui Shakespeare (,,Eminescu și cultul pentru filosofie și operele lui Shakespeare” – conf.univ.dr. Mirabela Rely Odette Curelar); audierea unor fragmente din activitatea publicistică a poetului prezentate de prof. univ. dr. Sorin Purec; expunerea unor opinii critice din tematica liricii eminesciene – cadrele didactice ale facultății; prezentarea de către studenți a unor creații personale dedicate lui Mihai Eminescu și a unor poezii din opera poetului. În încheiere, participanţii s-au putut bucura de un colaj de poezii recitate de conf. univ. dr. Hadrian Gorun”, a explicat Oana Popescu, purtătorul de cuvânt al UCB Târgu-Jiu.

Manifestarea s-a desfășurat la sediul Facultății de Științe ale Educației și Management Public din strada Griviței, nr. 1, fiind organizată de studenții de la programul de studiu Limba și Literatura Engleză – Limba și Literatura Română, împreună cu cadrele didactice ale Facultății, sub coordonarea conf. univ. dr. Mirabela Rely Odette Curelar.

M.S.