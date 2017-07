Gorjenii au făcut față caniculei

În pofida faptului că județul nostru s-a aflat sub cod galben de caniculă, gorjenii au făcut față temperaturilor ridicate. Tiberiu Tătaru, managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu, spune că medicii de la Unitatea de Primiri-Urgențe (UPU) au îngrijit un singur pacient care suferise o lipotimie.

Lipotimia este o senzaţie de pierdere iminentă a cunoştinţei. Persoana care este în pragul unei lipotimii are o impresie de cap gol, de înceţoşare a vederii şi are nevoie să se întindă; are tulburări trecătoare ale cunoştinţei, este palidă, transpiră. În câteva minute, de cele mai multe ori, subiectul revine la starea normală, având, eventual, impresia unei oboseli. În anumite cazuri, lipotimia poate fi urmată de o sincopă – pierderea cunoştinţei. Persoana care are aceste simptome trebuie să se întindă şi să fie sustrasă, dacă e posibil, din circumstanţele declanşante. Dacă se simte rău şi după luarea acestor prime măsuri de revenire este preferabil să fie consultat un medic.

Personalul medical de la UPU lucrează la foc continuu. Cu toate acestea, nu s-a înregistrat un aflux de pacienți cu lipotimie. Tiberiu Tătaru, managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu, spune că medicii de la Unitatea de Primiri-Urgențe au îngrijit un singur pacient care suferise o lipotimie, pe parcursul lunii iulie, până la ora actuală.

M.S.