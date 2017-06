Josnicia unui personaj care a săpat adânc la distrugerea statului de drept în România

Încă își face simțită prezența în spatțul public, un personaj politic expirat pentru aceste vremuri în România, acesta nefiind altul decât Traian Băsescu, adică cel care pe timpul mandatelor sale pe președinte- impostor, dobândite prin fraudă electorală, a transformat țara într-o feudă personală, hrănindu-și de aici prin furăciune toată gașca colorată o bună bucată de vreme în portocaliu.Încă își face simțită prezența în spatțul public, un personaj politic expirat pentru aceste vremuri în România, acesta nefiind altul decât Traian Băsescu, adică cel care pe timpul mandatelor sale pe președinte- impostor, dobândite prin fraudă electorală, a transformat țara într-o feudă personală, hrănindu-și de aici prin furăciune toată gașca colorată o bună bucată de vreme în portocaliu.Personal, am o lehamite pentru un asemenea individ malefic și cântat și astăzi pe la televiziunile lui slugarnice, specificând și faptul că, în general, presa din România încă nu reușește să-și îndeplinească principala sa resposabilitate, mai exact informarea corectă și obiectivă a publicului și acționează doar ca o portavoce a unor interese de grup-politice și comerciale, o realitate păguboasă care reiese și dintr-un raport “Media PluralismMonitor-UE, 2016. Numai că, în această situație generală de debandadă prin care trece țara noastră, provocată cu precădere de către instituțiile de forță, implicate nemijlocit în luptele politice pentru scaunele puterii, mă simt obligat ca simplu cetățean român să iau atitudine față de păcăliciul T. Băsescu, care după răul major pe care l-a provocat României în anii săi de președinție, revine iarăși în postura de circar și farsor politic, zică-se a fi nevinovat în distrugerea statului de drept din România. Astfel bolborosește și critic pe unde apucă, în special pe la slugile lui de la România TV și B1TV, sistemul securisto-stalinist, cu al de Coldea, Kovesi, Stanciu, Maior, Șelaru, ș.a.m.d., paradoxal de el creat,după chipul și comportamentul său, catare și o stare de spirit pernicioasă, introdusă în România. Altfel spus, când i-a pus pe funcții pe procurorii și judecătorii, care i-au servit intereselor mârșave funcționa statul de drept, dar acum, când ies la iveală toate plotogăriile celor care au confundat instituțiile statului cu propria moșie, întrecându-se în abuzuri și fărădelegi, iată-l pe acest șmecher de periferie, cu tupeul lui nemărginit, cum se folosește de alte manevre, dar cu aceeași vocație spre delațiune, încercând disperat să se delimiteze de scandalul uriaș care macină astăzi România, vizavi de distrugerea statului de drept. De altfel, îi este în obicei lui T. Băsescu să arunce tot timpul propriile culpe în cârca altora, eliminându-și pe rând, de-a-lungul timpului, toți adversarii și colaboratorii deveniți ulterior incomozi, sau din multe alte motive, în schimb clovnul hid, de tip Vacanța Mare, a căzut tot în picioare, protejat și apărat încă de Onorata justiție din România. Și încă ceva aici, mai exact o întrebare de bun simț: cum a reușit acest individ și cu familia sa să strângă averi uriașe în decursul acestor ani fără să dea cuiva socoteală? Nu cumva este și continuă, din varii motive să fie protejatul unor instituții ale statului român și de ce nu al unor servicii străine, de vreme ce la orice deschidere de dosar penal scapă mereu cu NUP? Dar un lucru este cert, acest circar politic a însemnat o pacoste, un rău și un destin tragic pentru România, dincolo de incompetența, sămănând și întreținând mereu cu nerușinare în spațiul public șantajul și minciuna, ura și pofta de răzbunare, dezbinarea națiunii. Și acum, după ce i-a expirat termenul de valabilitate politică și morală, acesta nu se sfiește să jignească și să eticheteze în cel mai murdar vocabular de mahala pe oricine și cu orice ocazie, uitând măcar în oglindă să se vadă că de fapt “cine zice, ăla este”. Practic o mitocănie și o nemernicie, care arată caracterul mizerabil al personajului cu pricina, lipsa lui de educație primară și de bun simț și respect în relațiile cu semenii dinjur, dar nu numai. De altfel, nu au fost opozanți politici, personalități de seamă din varii domenii, chiar așa- zișii colaboratoriii sau muritori de rând să nu fie împroșcați și băgați în găleata cu lături a acestuia (vezi între altele expresii de genul: ”țigancă împuțită”,” găozar”, “urechist”, “răspopit”, “rromii sunt puturoși și trăiesc din ce fură”, “țârcovnic pițigăiat plin de rahat și ifose”, “școala scoate tâmpiți”, “ maidanez pesedist”, sau copilul lovit cu pumnul în gură”, “arabului un cap în gură” si multe, multe alte atitudini și jigniri grosolane de la cel care a însemnat în fapte un blestem pentru România. Altfel spus, a fost și este un personaj conflictual, reamintindu-ne aici și de atacurile provocate de acesta la adresa regelui Mihai, ex- președinților Iliescu și Constantinescu, chiar și la președintele Iohannis, apoi conflictele deschise cu P. Roman, A. Năstase, D. Patriciu, M. Geoană, V. Ciorbea, Raed Arafat, Antena 3 și Voiculescu, Realitatea TV, Tăriceanu, Dragnea, C. T. Popescu, M. Oprean ș.a.m.d. Sau cum să te dai cinstit și să-i acuze pe alții de corupție, când la adresa ta curg plângerile și dosarele penale pentru abuzurile și ilegalitățile făcute, între altele, cazurile Flota, Flora, Mihaileanu, Nana, vânzările și retrocedările ilegale, etc. După cum este greu de înțeles cum a reușit fiică-sa să dețină o vilă de lux de 1,5 mil. euro și în același timp să aibă și posibilitatea să-și plătească lunar rata de 30000 de roni la împrumutul de peste 1 mil.euro, făcut la CEC-Bank, pentru achiziționarea celor 300 ha de teren arabil din perimetrul agricol al comunei Nana. Oare, de unde au ăștia atâta bănet? Iar acum iarăși se dă “față mare-n casă”,declarând spășit că justiția a devenit o mașinărie de distrus oameni, după ce tot el, T. Băsescu a clădit, pentru interesele proprii, sistemul securisto- polițienesc din România și în jurul căruia s-a ivit acum un imens scandal mediatic. Și atunci ce să mai crezi despre acest personaj cu vocabularul și comportamentul lui abject, care practic și-a umilit poporul și a îndreptat țara spre faliment și disperare? Sau pur și simplu, omul să se fi născut doar pentru a face rău altora, înconjurându- se mai tot timpul de personaje la fel de dușmănoase necinstite, invidioase și ipocrite, la rându-le cauzând alte nedreptăți, în virtutea faptului că au protecții solide în spate, deci că nu le pasă sau că le este frică de altcineva, nici măcar de bunul Dumnezeu. Și din păcate, în general, în politica românească sunt tot felul de “colorați” cu interese și apucături mârșave, care gândesc diabolic, adică, de ce să meargă rânduielile bine în țară, când pot să meargă prost, din simplu, dar sinistru motiv că puterea pentru ciolan ajunge vremelnic la unii sau la alții, constituiți, ori ba în alianțe ale mediocrilor și incompetenților. Iar la cele ce se întâmplă astăzi la PSD este de noaptea minților bolnave și o batjocură la adresa întregului popor. Este ceva de cartea recordurilor, dacă nu un balamuc politic în toată regula, adică să-ți demiți propriul govern și proprii miniștri, înseamnă că în politica noastră dâmbovițeană bântuie dincolo de prostie multe interese perfide inter și intra-partinice, scormonite și activate atât din interiorul, cât și din exterior, din motive mai mult decât ciudate și penibile.Și totul pe spinarea cui? Sau în această isterie politică și mediatică generală care macina România de peste 27 de ani, unii “actori” publici, folosindu-se și de o logistică străină, în loc să prevină un dezastru în țara asta, pun umărul vârtos și mintea lor bolnavă pentru declanșarea prăpădului național? Evident că îngrijorarea populației în acest moment este de luat în seamă, numai că un Băsescu Traian, compromis definitiv în ochii majorității românilor nu mai are legitimitatea morală de a mediatiza și a da lecții altora, lăsându-i pe alții-cinstiți și de bună-credință să facă. Totuși individul, cu nerușinarea bine-i cunoscută, își bagă mereu nasul în ciorba reîncălzită a altora, căci vorba aceea: “nici usturoi n-a mancat, nici gura nu-i mirose”, dându-și cu presupusul în stilul său de farsor versat și în această păcătoasă criză. Fără îndoiala că o face nu cu bune intenții, ci pe considerentul că a sosit momentul să dinamiteze și să spargă PSD- ul, nu doar printr-un război dus cu liderii acestui partid, dar și prin asmuțirea altor formațiuni politice, crezând în mintea lui ticăloasă că va ajunge iarași în situația de a mai sfârteca ceva din ciolanul puterii. În același timp matrozul expirat profită de acest moment nefericit pentru țară, pentru a deturna atenția opiniei publice de la imensul scandal legat de distrugerea statului drept în România, căutând într- un mod la fel de perfid să se delimiteze de “viemii” întreținuți de el și care au atacat la rădăcina structurile instituționale legitime și democratice ale statului român. Așadar, din lipsa de lideri politici și conducători adevărați, România are mult de suferit, iar incompetența și jocul ca la “alba- neagra” a celor care ne amărăsc deținând până acum frâiele puterii, “revoltatul’ T. Băsescu fiind șeful lor de coloană (asta ne prostește în față, crezând că am uitat, între altele de trocurile electorale plănuite de el cu L. L.Tokes, Viktor Orban și UDMR, în folosul lor și în detrimentul intereselor României) nu au făcut altceva decât să pășim mereu din greșeală în greșeală și din boacănă-n boacană spre mizeria morală. După cum la fel de grav, asistăm și la degradarea instituțiilor statului român, a legilor, principiilor și regulilor democratice, implicit a statului de drept în țara noastră.Or, stăm și ne întrebăm, unde vrem să ajungem ca națiune, lăsându-ne tot timpul, din naivitate și de ce nu din prostie pe mâna unor inapți și neaveniți la conducerea și guvernarea României, trăind mereu periculos și atunci când tot ceea ce poate merge bine, să vrem cu tot dinadinsul să ne fie rău. Oare, încă nu ne-am dezmeticit în existența noastră umană, că suntem prea binedispuși a ne obișnui cu răul în loc să acceptăm mai binele, prin rațiunea și voința noastră de români, ajunși astăzi în situația de a fi chiriași și slugi în propria țară?

Vasile Irod