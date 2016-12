”LicArt”, la a 16-a ediție

Zilele trecute s-a dat startul celei de-a 16-a ediții a concursului de arte ”LicArt”, concurs ce se adresează liceenilor pasionați de poezie și fotografie.

Concursul se desfășoară în perioada 5 decembrie 2016 – 19 martie 2017, iar participarea este deschisă tuturor elevilor înscriși într-o instituție de învățământ preuniversitar acreditată, în clasele IX-XII. ”Dacă eşti licean, îţi place să faci fotografii sau scrii poezii, locul tău e la Festivalul Naţional de Arte pentru Liceeni. Deci trebuie să intri imediat pe www.licart.ro şi să te înscrii. Motive ar fi destule. Am putea începe cu premiile, cele mai mari acordate în România, la astfel de competiţii (anul trecut ele au depăşit 15.000 de lei). Şi cu numărul de participanţi. Anul trecut au fost peste 1500! Am putea continua cu oportunitatea de a deveni cunoscut şi apreciat pentru talentul tău. Plus că site-ul concursului şi pagina lui de facebook sunt vizitate zilnic de mii de oameni! Să continuăm cu posibilitatea de a interacţiona cu tineri din toată ţara şi cu şansa de a merge în cea mai tare Tabără de Creaţie! Şi, foarte important, poţi fi remarcat de una dintre personalităţile marcante din domeniile fotografic şi literar care sprijină acest festival prin participarea la Marile Jurii, care desemnează câştigătorii”, transmit organizatorii concursului.

Regulamentul concursului

La secțiunea ”Poezie” liceenii pot concura doar cu poezii proprii, scrise doar în limba română, cu diacritice. Înscrierea în concurs se face prin crearea unui cont de participant pe site-ul festivalului. Înscrierea unui text care nu aparține concurentului (sau care conține părți copiate) va duce la descalificarea imediată a acestuia; aceeași măsură se va lua și în cazul înscrierii unei creații care nu este scrisă cu diacritice sau conține greșeli gramaticale sau cuvinte vulgare, triviale sau cu conotații sexuale sau în al realizării de conturi de concurent multiple. În fiecare săptămână (între 5 decembrie 2016 și 19 martie 2017), un concurent are dreptul să înscrie câte un text. La sfârșitul fiecărei săptămâni, toate creațiile vor fi evaluate de un juriu condus de Radu Herjeu, coordonatorul ”LicArt”, care va desemna semifinalistele. La sfârșitul perioadei de concurs, semifinalistele vor intra în jurizarea finală, pentru premiile I, II si III. Jurizarea va avea 3 etape: desemnarea nominalizatelor (se va face de catre juriul condus de Coordonatorul Festivalului), desemnarea finalistelor (se va face pe baza evaluării de către Marele Juriu a poeziilor nominalizate – cântărind 80% din nota finală – și a performanțelor din toată perioada de concurs – numărul semifinalistelor și al nominalizatelor – cântărind 20% din nota finală) și desemnarea câștigătoarelor (se va face pe baza evaluării finalistelor de către Marele Juriu – cântărind 80% din nota finală – și a performanțelor din toată perioada de concurs – numărul semifinalistelor, al nominalizatelor și al finalistelor – cântărind 20% din nota finală). Câștigătorii celor 3 premii de la sectiunea ”Poezie” vor fi desemnați dintre acei finaliști care au avut cel puțin 3 creații semifinaliste în cele 15 săptămâni de concurs. La secțiunea ”Fotografie” liceenii pot concura doar cu fotografii realizate de ei, la una, două sau toate trei categoriile acestei secțiuni: fotografie digitală – alb-negru (desaturare completă, fără nuanțe de roz, bleu, etc.), fotografie digitală – portret (doar oameni) și fotografie digitală – tematică diversă. Se pot înscrie trei fotografii pe săptămână, câte una în fiecare categorie, până la sfârșitul concursului. Pentru înscrierea în concurs, o fotografie (numai în format JPG) trebuie să aibă latura mare de fix 750 de pixeli și nu trebuie să depășească 250 kb. În caz contrar, nu va putea fi postată. Imaginile nu trebuie să aibă ramă, semnătură sau dată, watermark sau alte înscrisuri. La sfârșitul fiecărei săptămâni, toate creațiile sunt evaluate de un juriu condus de Radu Herjeu, care va desemna semifinalistele. O lucrare poate fi descalificată sau eliminată din concurs în unul dintre următoarele cazuri: înscrierea unei imagini care nu aparține concurentului, înscrierea la portret a unei imagini care nu are ca subiect un om, înscrierea la alb-negru a unei imagini care nu este complet desaturată, având nuanțe de culoare, înscrierea aceleiași fotografii la mai multe secțiuni, înscrierea fotografiilor-colaj, înscrierea fotografiilor cu caracter pornografic sau care aduc atingere demnității și intimității umane, înscrierea fotografiilor care prezintă atitudine de fumător, băutor de alcool sau consumator de droguri, înscrierea unor fotografii ale altor fotografii, desene sau tablouri, înscrierea unor fotografii manipulate grosolan în programe de editare și realizarea de conturi de concurent multiple. Desemnarea finaliștilor se va face în aceleași condiții ca și în cazul secțiunii ”Poezie”. Finaliștii vor fi invitați în Tabăra de Creație ”LicArt”, ce va avea loc în perioada 21-27 aprilie 2017. În cadrul acesteia vor fi anunțați și premiați câștigătorii concursului. ”LicArt” este organizat de Clubul Nouă ne Pasă, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei. Câștigătorii de anul trecut nu se mai pot înscrie la actuala ediție. Dar o pot face anul viitor, dacă vor mai fi liceeni. Orice concurent poate participa atât la secțiunea poezie, cât și la secțiunea fotografie.

Roxana Lupu