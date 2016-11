Liceenii din Gorj, invitați să-și spună părerea despre Europa

Liceenii din Gorj ar putea să aibă ocazia de a-și spune părerea despre Europa, în cadrul unei dezbateri, ce urmează a se desfășura în primăvara anului viitor, la Bruxelles. Asta însă numai dacă se vor înscrie la concursul ”Europa ta, părerea ta” și se vor număra printre liceenii selectați din cele 28 de state membre ale UE.

CESE invită elevii aflați în penultimul an de liceu din cele 28 de state membre și țările candidate (Albania, Republica Macedonia, Muntenegru, Serbia și Turcia) să vină la Bruxelles, pe 30-31 martie 2017, pentru a dezbate ”Europa la 60 de ani: Ce urmează?” – tema evenimentului ”Europa ta, părerea ta” – ”Your Europe, Your Say!” 2017. ”2017 este un an foarte important pentru Europa, deoarece marchează a 60-a aniversare a semnării Tratatului de la Roma de instituire a Comunității Economice Europene, precursorul Uniunii Europene. Tinerii reprezintă viitorul Europei și vor decide direcția UE în anii ce urmează. Comitetul Economic şi Social European (CESE), în calitatea sa de “voce” a societății civile, este dornic să se asigure că opiniile, experiențele și ideile generației mai tinere din Europa sunt auzite. YEYS 2017 oferă tinerilor ocazia unică de a discuta cu factori de decizie despre provocările și oportunitățile cu care se confrută Europa, dar și de a afla informații despre UE și rolul CESE”, anunță organizatorii. Un profesor coordonator sau însoțitor trebuie să aplice online și să completeze formularul de înregistrare, înainte de 30 noiembrie 2016. După finalizarea înregistrării, o școală din fiecare din cele 28 de state membre va fi selectată în mod aleatoriu pentru a participa la simulare.

Școlile selectate vor alege apoi trei dintre elevii lor din penultimul an de liceu (în vârstă de 16-17 ani) pentru a le reprezenta, precum și un profesor însoțitor. Cei trei elevi aleși trebuie să aibă abilitatea de a se exprima în limba engleză. EESC va acoperi cheltuielile de călătorie și cazare ale elevilor și ale profesorului însoțitor.

R.L.