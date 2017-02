Lucrările de la “Brâncuşiana 2013” au administrator tardiv!

Sculpturile realizate în cadrul Simpozionului din anul 2013 “Brâncuşiana” vor avea abia de acum un administrator!

În şedinţa ordinară de Consiliu Local din 30 ianuarie, consilierii târgujieni au aprobat un proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de dare în administrare către Muzeul Judeţean “Alexandru Ştefulescu” a operelor de artă realizate în cadrul Simpozionului de Sculptură “Brâncuşiana 2013”. Potrivit proiectului aprobat de consilierii din CL Târgu-Jiu, darea în administrare va fi făcută sub un contract a cărui valabilitate va fi de 5 ani de zile.

Operele de artă realizate în cadrul “Brâncuşiana 2013” erau deja trecute în proprietatea Municipiului Târgu-Jiu şi în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului. Este vorba despre 7 sculpturi realizate din marmură: “Lying In The Air” – autor Karl-Urlich Schwander; “Relaxing”, realizat de Pedro Jordan; “Part of Something Bigger” al lui Giorgi Minchev; “Raza”, care îi aparţine artistului Nicolae Răsvan Mincu; “Poarta Timpului” – autor Cristian Ioan Pentelescu; “Evoluţie” – realizat de Florin Vîlceanu; “Ochiul Sculptorului” – autor Giani-Iosif Amarandei.

“Despre darea în administrarea abia în 2016 a sculpturilor de la Brâncuşiana 2013, pot spune doar că este o procedură care se păstrează. An de an sunt astfel de solicitări. Este o procedură pe care o respectă Centrul Brâncuşi. Sculpturile ce au fost realizate anul trecut vor fi amplasate conform înţelegerilor şi discuţiilor cu sculptorii care le-au realizat pe Insuliţa de pe Jiu, în acel parc; se aşteaptă ultimele avize şi vremea bună pentru a se pune în operă aceste lucrări”, a comentat situaţia Aurel Popescu, primarul interimar al municipiului Târgu-Jiu.

Izabella Molnar