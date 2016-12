Marieta Căprăruşi: „Tot ce scriu eu este trăire!”

De mai bine de un an, cititorii cotidianului Gorjeanul au descoperit versurile de dragoste semnate de Marieta Căprăruşi. Cei care îndrăgesc acest gen de poezie vor putea să se bucure de ea în volumul „Al doilea gând”, pe care poeta îl va pune în vânzare în cel mai scurt timp. Despre eforturile depuse pentru apariţia acestei cărţi, ne-a vorbit chiar autoarea ei, în următorul interviu.

Reporter: De ce abia acum a apărut primul dumneavoastră volum?

Marieta Căprăruşi: În primul rând, menționez că acest prim volum a văzut lumina tiparului datorită domnului David Viorel, director al S.C Artego S.A, dânsul având o personalitate înclinată către poezie, de când îl cunosc, Eminescu fiind “Biblia” poeziei româneşti pentru domnia sa. Şansa mea a fost că domnul David a citit în ziarul dumneavoastră poeziile mele, fiind plăcut surprins văzând că cineva care a lucrat la Artego, are talent scriitoricesc. Aşa se face că într-o zi, am fost invitată la sediul firmei, unde am citat din poeziile mele Consiliului administrativ al companiei. Am fost plăcut surprinsă să constat că tuturor celor prezenţi le-au plăcut poeziile mele. În urma acestui sensibil moment, s-a hotărât sponsorizarea mea pentru tipărirea acestei cărţi. Fără acest ajutor financiar, cine ştie când ar fi văzut lumina tiparului!

Reporter: Ştiu că scrieţi şi proză. Este posibil ca următorul volum să fie unul de proză?

M.C.: Da, este adevărat, cochetez şi cu proza, din când în când, fiind publicat şi în ziarul dumneavoastră câte un articol. Momentan, lucrez la o carte de proză.

Reporter: De unde vă vine inspiraţia?

M.C.: Inspirația este, de fapt, un har dat de Dumnezeu. Eu am mai scris şi când eram la liceu; făceam parte din cenaclul şcolii. Între mine şi dascălii mei de Limba Română a fost mereu o legătură puternică, de altfel, ei fiind cei care mi-au accentuat talentul. Tot ce scriu eu este trăire. Fără emoție, nu cred că aş putea scrie. Esența versului meu este iubirea, fie ea pentru om sau pentru natură. Poezia mea înseamnă speranță. Ca o concluzie, sper ca cititorul să simtă emoția şi, de ce nu, să se identifice cu trăirile umane din versul meu. Poezia mea este un cocktail care conţine toate stările sufleteşti umane.

Reporter: Cum credeţi că va fi primit de către public volumul „Al doilea gând”?

M.C.: Trăim vremuri destul de ciudate, în care cartea nu se mai prea cumpără, fiind trecută, oarecum, pe un plan secundar, mai ales luând în calcul evoluţia internetului. Totuşi, am credinţa că mai sunt printre noi destul de mulţi oameni, indiferent de vârstă, care vor să trăiască emoţia deschiderii unei cărţi, seara, la lumina veiozei, şi să simtă parfumul unei poezii, pentru a evada din cotidianul şi rutina în care trăim cu toţii, plini de stres şi grijile pentru ziua de mâine.

Reporter: Unde se găseşte cartea dumneavoastră?

M.C.: Volumul „Al doilea gând” abia s-a născut, dat fiind că toate poeziile şi tot ce scriu se identifică în sufletul meu ca fiind copiii mei mai mici. Cartea va fi pusă în vânzare în cel mult două săptămâni şi voi anunţa prin intermediul ziarului Gorjeanul unde va putea fi găsită. Între timp, dacă cineva doreşte să intre în posesia ei, mă poate contacta prin intermediul dumneavoastră sau trimiţându-mi un e-mail la adresa marieta1955@yahoo.ro.

Reporter: Care este cea mai mare satisfacţie a dumneavoastră?

M.C.: De multe ori, mă întâlnesc pe stradă cu persoane necunoscute, care mă salută şi mă abordează, spunând: „dumneavoastră scrieţi poeziile de dragoste din Gorjeanul”. Atunci sunt foarte emoţionată şi bucuroasă. Ce poate fi mai plăcut decât răsplata unui gând mărturisit spontan!?

Reporter: Spuneţi-ne un gând de final…

M.C.: În primul rând, doresc pace tuturor oamenilor lumii, ca să ne putem bucura de frumuseţea vieţii, pe care o găsim în cele mai mici gesturi. În al doilea rând – şi care rămâne în esenţa tot primului gând – vreau să-i mulţumesc şi pe această cale domnului David Viorel şi să le urez tuturor celor de la Artego, unde eu mi-am petrecut aproape 30 de ani, ca Anul Nou de acum şi anii care vor veni să le aducă multă sănătate, bucurie şi iubire. De asemenea, nu pot încheia primul meu interviu, fără a mulţumi echipei şi conducerii cotidianului Gorjeanul, care au făcut şi fac posibilă apariţia poeziei mele. Cititorilor le doresc ca toate speranţele lor să se împlinească şi îi asigur că dacă vor răsfoii cartea mea, mulţi îşi vor regăsi o parte din trăirile sufletului, în versul meu.

Minodora Sucea