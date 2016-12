Medicii le recomandă gorjenilor să se ferească de ger

În contextul în care temperaturile au scăzut foarte mult în ultimele zile, iar meteorologii anunţă în continuare o vreme geroasă, medicii îi sfătuiesc pe gorjeni să îşi ia o serie de măsuri pentru a-şi proteja sănătatea. În primul rând, cetăţenii sunt sfătuiţi să evite variaţiile foarte mari de temperatură şi să nu iasă din casă decât dacă este absolut necesar. Atunci când se impune deplasarea prin frig, adaptarea garderobei la temperaturile de afară este obligatorie.

Gorjeni se confruntă de câteva zile cu un ger cumplit. Mulţi dintre ei au ajuns la medic acuzând o alterare a stării de sănătate, situaţie pusă pe seama temperaturilor foarte scăzute. În aceste condiţii, medicii îi sfătuiesc pe oameni să îşi ia o serie de măsuri pentru protejarea sănătăţii. „În primul rând, ne fac rău variaţiile foarte mari de temperatură apărute la trecerea de la temperaturile din interior la cele din exterior. De aceea, trebuie evitate plimbările, în această perioadă, ieşind afară doar dacă este absolut necesar”, a declarat medicul Mihai Moisescu, preşedintele Asociaţiei Patronatului Medicilor de Familie (APMF) Gorj.

Măsuri pentru protejarea sănătăţii

Cei care sunt nevoiţi să se deplaseze prin frig sunt sfătuiţi de medici să îşi adapteze îmbrăcămintea şi să poarte, obligatoriu, mănuşi, fulare şi căciuli. „Capul şi mâinile trebuie acoperite, fiind suprafeţe din corp destul de mari şi foarte importante; de aceea, trebuie să purtăm mănuşi, căciuli cu urechi şi fulare care să acopere şi gura, iar bărbaţii ar trebui să poarte barbă în această perioadă, pentru că barba ţine de cald. În plus, hainele pe care le purtăm trebuie să fie confecţionate din bumbac, cel puţin rândul care vine direct pe piele şi următorul, iar cel de-al treilea rând de haine este recomandat să fie impermeabil la vânt”, explică medicul Mihai Moisescu.

De asemenea şi încălţămintea trebuie să fie din antiderapantă, pentru a nu aluneca, cei mai predispuşi fracturilor fiind vârstnicii.

Atenţie la alimentaţie şi băuturi

Pe timp de ger, alimentaţia trebuie să fie şi ea adaptată, iar consumul de băuturi calde trebuie să crească. O alimentaţie sănătoasă este benefică pentru fortificarea sistemului imunitar şi păstrarea unui organism sănătos. Grăsimile sunt foarte bune deoarece stochează energia şi sunt un factor imunostimulator împotriva frigului prin eliberarea de căldură, ajutând corpul să se adapteze la temperaturile prea scăzute. Din această cauză, în perioada iernii când temperaturile sunt destul de scăzute, este bine să avem un aport de calorii mai mare decât în timpul sezonului cald. Organismul are nevoie de mai multă energie pentru a-şi menţine temperatura normală. „Hrana trebuie să fie mai bogată în calorii şi chiar în dulciuri; nu cu mult mai bogată, dar să fie. Este bine să se consume mai multe băuturi calde, cum ar fi ceaiurile, iar seara sunt recomandate băile calde. În niciun caz nu trebuie să consumăm alcool”, menţionează Mihai Moisescu, preşedintele Asociaţiei Patronatului Medicilor de Familie (APMF) Gorj.

Grăsimile care pot fi consumate şi care au un rol important în protejarea organismului împotriva frigului sunt cele care se găsesc în peşte, cum ar fi: macrou, somn, crap, somon. Ele au rolul de a fluidiza sângele precum şi la vascularizarea organismului. O alimentaţie echilibrată este varianta ideală, care are la bază mai mult consumul de legume cât mai proaspete şi bogate în proteine cum sunt: mazărea, fasolea şi lintea. Fructele se află şi ele pe aceeaşi listă, cum sunt compoturile diverse sau fructele uscate, ideale pentru un organism sănătos datorită vitaminelor, mineralelor şi fibrelor pe care acestea le conţin. Este bine să se consume un ou pe zi deoarece are foarte multe proteine.

Tot pentru zilele geroase, locuinţele şi spaţiile închise de locuit trebuie să fie încălzite corespunzător şi trebuie evitată utilizarea instalaţiilor improvizate, care pot duce la intoxicaţii cu monoxid de carbon.

Minodora Sucea