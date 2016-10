Multiple evenimente la Târgu-Jiu, de Festivalul Toamnei

Direcţia de Turism şi Evenimente Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu organizează duminică, 9 octombrie, în zona centrală a oraşului, o nouă ediţie a Festivalului Toamnei, eveniment dedicat celebrării recoltei şi redescoperirii tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor autentice. De asemenea, şi bine-cunoscutul eveniment Ziua Recoltei se va ţine în Piaţa Centrală a municipiului, acolo unde sunt aşteptaţi circa 200 de producători de fructe şi legume.

Ediţia din acest an a Festivalului Toamnei va debuta pe 9 octombrie, la orele 10.00, cu primirea oficialităţilor în Piaţa Centrală din Târgu-Jiu. Ulterior, Fanfara “Armonia” va deschide evenimentul, iar artiştii Ansamblului Artistic Folcloric Profesionist “Doina Gorjului” vor oferi un spectacol de excepţie pentru oamenii prezenţi în Piaţa Centrală. În aceeaşi locaţie, vor fi expoziţii de legume, fructe, flori, ceramică, utilaje agricole. De asemenea, autorităţile locale vor oferi premii pieţarilor pentru cele mai frumoase standuri amenajate.

“Noi, Edilitara Public, ne ocupăm exclusiv de Ziua Recoltei, ceea ce înseamnă activităţile din Piaţa Centrală, Piaţa 9 Mai şi depozitul de gross. Deja este o tradiţie ca în prima jumătate a lunii octombrie, Primăria şi Consiliul Local să organizeze această sărbătoare. Este o recunoştinţă adusă de către autorităţi, de către consumatori, celor care pe parcursul unui an de zile trudesc pe ogoarele Gorjului pentru ca noi, consumatorii, să avem legume, fructe proaspete. Festivitatea va începe de la ora 10.00, în Piaţa Centrală, cu un program al Fanfarei Armonia, perioadă în care aşteptăm autorităţile locale, consilierii municipali, apoi vom face un periplu prin Piaţa Centrală; vor fi multe standuri, expoziţii cu legume şi fructe. Vom avea şi expoziţii florale, de produse ceramice, o expoziţie de produse de utilaje şi maşini agricole, o să mai avem diferite surprize cu obiceiuri, tradiţii. Am luat legătura cu mai multe societăţi comerciale care, încă de sâmbătă vor prezenta cetăţenilor spre vânzare diferite produse tradiţionale, mititei, sărmăluţe, pastramă. Va funcţiona şi o mustărie pentru cei care vor să deguste un pahar de must. Spre final, vom avea un spectacol folcloric organizat de Ansamblul Folcloric “Doina Gorjului” cu dansuri populare gorjeneşti şi cu interpreţi îndrăgiţi. O să avem şi o festivitate de premiere pentru cel mai frumos stand. Fac apel către gospodinele şi gospodarii din municipiu care încă nu şi-au terminat de pregătit cămările pentru toamnă, să vină să-şi facă cumpărăturile, vom avea o paletă largă de legume şi fructe în aşa fel încât să putem satisface toate gusturile. Ne aşteptăm la peste 200 de producători de legume şi fructe pentru ziua de duminică”, a declarat Alexandru Zaharia, directorul Edilitara Public SA.

Mustării şi Piaţă Ţărănească, în centrul municipiului

Tot duminică, în zona pietonală din centrul municipiului, târgujienii şi turiştii vor fi întâmpinaţi cu cele mai gustoase preparate tradiţionale, mustării, concursuri, spectacole de muzică populară şi lăutărească, demonstraţii de zdrobit struguri la teasc şi multe alte surprize. “Începând de anul trecut, în centrul oraşului, prin Direcţia de Evenimente organizăm Festivalul Toamnei. În acest an, avem alături, în afară de instituţiile din subordinea Primăriei, şi Muzeul Judeţean de Istorie şi Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu. În centrul municipiului va funcţiona o Piaţă Ţărănească cu produse tradiţionale şi, pe perioada întregii zile, producătorii pot veni gratuit să-şi expună şi vândă produsele tradiţionale. Vom organiza două mustării unde vom avea câte un taraf autentic gorjenesc. Se va servi must în căni de pământ. Am pregătit în acest sens 1.000 de astfel de cănuţe de pământ realizate de producătorii locali. Va fi o expoziţie organizată de Muzeul Judeţean, ca şi anul trecut. Este vorba de o expoziţie cu unelte vechi, tradiţionale, de obţinere a vinului ori alte produse specifice toamnei. Vom putem vedea în centrul oraşului, la lucru, olari, ţesători, dogari, lingurari, cioplitori în lemn”, a spus şi viceprimarul municipiului Târgu-Jiu, Adrian Tudor.

Izabella Molnar