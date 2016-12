O strânsă colaborare între Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Albeni- benefică elevilor

Din dragoste şi dăruire pentru elevii noştri, am hotărât să găsim un mijloc atractiv de a promova importanţa educaţiei prin teatru și pentru teatru în cadrul cercurilor literare prin vizionarea și interpretarea de piese de teatru şi prin derularea muncii pe ateliere (ateliere de învățare a tehnicilor specifice artei teatrului – mișcare și expresie posturală, dicție, mimică; ateliere de exersare a mimicii şi pantomimicii; ateliere de bune maniere şi politeţe prin teatru; ateliere de confecţionare a decorului scenic). Activităţile propuse în cadrul cercului de teatru sunt individualizate, în funcţie de cerințele educative speciale necesitate de fiecare participant. Prin intermediul lor, echipa de proiect, formată din: dir. prof. Vasile Popescu Ion Sorin, Șc. Gim. Nr.1 Albeni, dir. prof. Băluțescu Ovidiu, Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși’’, dir. adj. Groșanu Liviu, Școala Gimnazială ’’Constantin Brâncuși’’, dir. prof. Vîlceanu Valeria, Casa Corpului Didactic, bibliotecar Firan Alina, Casa Corpului Didactic, prof. Dragu Veronica-Daniela, Școala Gimnazială Constantin Brâncuși, prof. Pânișoară Elena-Ștefania, Școala Gim. Nr.1 Albeni, bibliotecar , Vasile Popescu Ileana Școala Gim. Nr.1 Albeni, prof. Lungescu Ramona, Școala Gim. Nr.1 Albeni, prof. Igoianu Ioana, Școala Gim.Nr.1 Albeni, caută să dezvolte capacitatea de comunicare, memorare şi atenție a copiilor, capacitatea de expresie a acestora; să întărească încrederea în sine înlăturând inhibițiile.

Elevii claselor a VI-a B şi a VII-a B din cadrul Şcolii Gimnaziale Constantin Brâncuși, coordonaţi de doamna profesor Dragu Veronica-Daniela şi elevii clasei a VI-a B din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Albeni, coordonaţi de doamna profesoară Pânişoara Elena-Ştefania au prezentat diferite scenete a lui I.L.Caragiale, devenind astfel, mici actori. Atât de încântaţi au fost copiii, încât au dat cu uşurinţă viaţă personajelor, având puterea de a lăsa la o parte propria realitate, jucându-şi rolurile cu toată fiinţa lor.

Datorită acestui proiect copiii au legat prietenii frumoase, urmând ca pe semestrul al doilea să repetăm experienţa aceasta, mergând în vizită la Albeni.

Schimburile educaționale vor fi realizate în timpul orelor de limba și literatura română, câte o întâlnire la fiecare semestru școlar. Totodată, s-a vizitat și Biblioteca Casei Corpului Didactic, unde doamna bibliotecar Firan Alina ne-a așteptat cu multă ospitalitate și ne-a vorbit despre importanța lecturii. Astfel, micuții vor avea o idee cât mai clară despre spațiile destinate studiului și cărților. Vor cunoaște oameni avizați, persoane bine pregătite, care le vor prezenta beneficiile lecturii.

Prof. Dragu Veronica, Școala Gimnazială ’’Constantin Brâncuși’’

Prof. Pânișoară Elena Ștefania, Școala Gimnazială Nr.1 Albeni