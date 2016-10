OMV PETROM reia competiția de proiecte “Idei din Țara lui Andrei” și oferă finanțări de 150.000 euro

OMV Petrom a lansat a cincea ediție a competiției “Idei din Țara lui Andrei”, sprijinind proiecte ce vizează educația profesională și mediu. Fiecare inițiativă poate primi finanțare de până la 5.000 de euro sau 15.000 de euro, în limita celor 150.000 de euro alocați. Înscrierile în competiție se pot face până pe 17 noiembrie 2016 pe www.taraluiandrei.ro.

OMV Petrom a dat startul unei noi ediții în competiția națională de proiecte “Idei din Țara lui Andrei”, susținând inițiativele cu impact pe termen mediu și lung care oferă soluții pentru dezvoltarea educației profesionale și pentru protecția mediului. Aflat la a cincea ediție, programul oferă granturi în valoare totală de 150.000 de euro și se adresează persoanelor fizice, organizațiilor nonguvernamentale, instituțiilor de învățământ și altor instituții publice din orice localitate din România. Acestea se pot înscrie în competiție până pe 17 noiembrie, pe www.taraluiandrei.ro, la secțiunea Idei din Țara lui Andrei. Proiectele câștigătoare pot primi finanțare de până la 5000 de euro sau 15000 de euro.

Până în prezent, prin intermediul competiției, OMV Petrom a oferit finanțări în valoare totală de 550.000 de euro pentru peste 60 de proiecte. “Știm că pentru a ajunge pe drumul potrivit, o idee bună trebuie să fie susținuță. De aceea, OMV Petrom sprijină, pentru al patrulea an la rând, oamenii cu inițiativă care vor să facă o schimbare în comunitatea lor. Așteptăm tot mai mulți români să înscrie proiecte care vor contribui la dezvoltarea celor două domenii prioritare pentru noi: învățământul profesional și mediul”, declară Mona Nicolici, Manager Sustenabilitate OMV Petrom. Anul acesta în competiție vor fi acceptate ideile care vizează următoarele două domenii: educație profesională –proiecte care contribuie la dezvoltarea educației profesionale și tehnologice din România, îmbunătățesc actul educațional, îmbogățesc baza materială și încurajează dezvoltarea competențelor elevilor și profesorilor; mediu – proiecte care promovează un comportament cumpătat, prin folosirea în mod responsabil a resurselor naturale și a inovației pentru protecția și valorizarea mediului înconjurător (inclusiv activități de ecologizare și extindere a spațiilor verzi). Proiectele înscrise în ediția din 2016 a competiției vor trece prin două etape de evaluare: votul public se va desfășura în perioada 23 noiembrie – 1 decembrie 2016 și va reprezenta 30% din punctajul final; evaluarea juriului va avea loc între 23 noiembrie 2016 – 6 decembrie 2016. Juriul “Idei din Țara lui Andrei” va analiza proiectele înscrise, iar evaluările lor vor reprezenta 70% din totalul punctajului. Câștigătorii vor fi anunțați pe 7 decembrie 2016 în urma punctajului obținut din votul public și evaluarea juriului. Proiectele înscrise în competiția “Idei din Țara lui Andrei” sunt evaluate de un juriu format din specialiști în educație și probleme de mediu, bloggeri, jurnaliști, reprezentanți ai unor ONG-uri, precum și ai OMV Petrom.

Lavinia Boian, câștigătoare în competiția “Idei din Țara lui Andrei” din 2015 cu proiectul Seră didactică, detaliază care au fost avantajele unui proiect finalist: “Prin intermediul programului am reușit să schimbăm în bine viața elevilor care studiază în cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu. Am construit un loc în care își pot pune în aplicare cunoștințele teoretice de la școală. Astfel, i-am determinat să descopere și să lucreze cu pasiune în domeniul agricol. Datorită finanțării primite, tinerii din Întorsura Buzăului învață de la oameni cu experiență cum să crească și să întrețină legumele și cum să pună bazele propriilor afaceri”.

În ediția din 2015, au fost alese 19 proiecte câștigătoare care au devenit realitate pentru 17 județe din România: Argeș, Bacău, Brașov, Caraș Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Maramureș, Olt, Satu Mare, Sălaj, Teleorman și Vrancea. Acestea au contribuit la soluționarea unor probleme locale din sfera educației, mediului și dezvoltării comunitare.

“Ţara lui Andrei” este principala platformă de implicare în comunitate. Din 2007 până în prezent a alocat peste 44 milioane euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România.

A.Stoica